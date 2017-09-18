أكد ممثل الطائفة اليهودية في مجلس الشورى الاسلامي، أن اميركا انتهكت الاتفاق النووي منذ فترة طويلة، وهي تريد الانسحاب من الاتفاق دون ان تعلن ذلك رسميا وتتحمل مسؤوليته.

وفي حديثه لوكالة انباء فارس، أشار سيامك مره صدق الى الحظر الاميركي الأخير ضد ايران، وقال: ان هذا الحظر ونظرا الى أننا ليس لنا علاقات اقتصادية مع اميركا، لا يحظى بأهمية تذكر، الا ان فرض هذا الحظر انتهاك لروح الاتفاق النووي.

وبيّن أن فرض أي حظر جديد ضد ايران يتعارض مع النص الصريح للاتفاق النووي وروحه، وأضاف: ان اميركا في حال الخروج من الاتفاق النووي، دون ان تعلن ذلك رسميا وتتحمل مسؤوليته.

وصرح: ان اميركا لن تكون بعدها قادرة على إطلاق خطوة إجماعية ضد ايران، ولن يكون بإمكان ترامب إجبار الأطراف الاوروبية على الانسحاب من الاتفاق النووي، لذلك يريد ان يمضي بنحو لا يعود للاتفاق النووي اي نفع بالنسبة لإيران، ويكون الإعلان الرسمي لنقض الاتفاق يبدأ من ايران.

ورأى مره صدق انه اذا لم يكن للاتفاق النووي اي مصالح لإيران، فلا جدوى من البقاء فيه، والفائدة الوحيدة اليوم للاتفاق النووي هي أننا يمكننا من خلاله ان نوجد شرخا عميقا بين اميركا واوروبا.وأردف: منذ فترة مديدة انتهكت اميركا الاتفاق النووي، وقد شهدنا مرارا انتهاك الاتفاق من قبل هذه الدولة.