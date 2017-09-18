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رقم الخبر: 203033 تاريخ النشر: أيلول 17, 2017 الوقت: 18:52 الاقسام: محليات  
رئيس منظمة الحفاظ على البيئة: إيران وفية دوما بإلتزاماتها

رئيس منظمة الحفاظ على البيئة: إيران وفية دوما بإلتزاماتها

قال مساعد رئيس الجمهورية لمنظمة حماية البيئة، ان إيران وفية تماما بكافة إلتزاماتها الدولية والحفاظ على طبقة الأوزون يعد نموذجا بارزا لهذا الإلتزام.
وأضاف عيسى كلانتري خلال مراسم الإحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لتوقيع إتفاقية مونتريال واليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، ان مشروع حماية طبقة الأوزون يعد من أكثر المشاريع الدولية نجاحا وان إيران كانت ناجحة كذلك في العمل بنص هذه الإتفاقية.
مشروع حماية طبقة الأوزون يعد من أكثر المشاريع الدولية نجاحا حيث كما نلاحظ، وبعد مضي 30 عاما على تنفيذه تم ترميم طبقة الأوزون بشكل كامل تقريبا وان إيران كذلك كانت وفية بكافة إلتزاماتها في إطار إتفاقية مونتريال.
وأقيمت مراسم الإحتفال بالذكرى الثلاثين لتوقيع إتفاقية مونتريال واليوم العالمي لحماية الأوزون بحضور الممثل المقيم للأمم المتحدة في إيران ورئيس منظمة حماية البيئة ومدير المشروع الوطني لحماية طبقة الأوزون في مقر منظمة حماية البيئة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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