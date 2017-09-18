اعتبر رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي، اقرار مجلس النواب الاميركي مشروع قانون لحظر بيع الطائرات لايران، انتهاكا صريحا للاتفاق النووي.

وقال بروجردي في تصريح له لابد من الاقرار بان بيع الطائرات الى ايران مصرح به في نص وملحق الاتفاق النووي.

واعتبر ان الاميركيين بصفتهم من الموقعين على الاتفاق النووي قد ارتكبوا بتصرفهم هذا مخالفة صريحة واضاف، ربما يكون حظر بيع الطائرات لايران في مراحله التمهيدية وانه بحاجة الى موافقة نهائية بعد طرحه والتصويت عليه في مجلس الشيوخ الاميركي، الا ان هذا الامر خاطئ في خطوته الاولى ولابد من اصلاحه.

وتابع رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، انه بناء على ذلك ينبغي على الدول الاخرى الموقعة على هذه الوثيقة (الاتفاق النووي) وكذلك مجلس الامن الدولي الاحتجاج على هذه الخطوة الاميركية.

واضاف، انه ينبغي بطبيعة الحال التذكير بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية قد حلت مشاكلها دوما في مرحلة الحظر ولم تبق بانتظار ما يقرره الاميركيون ولكن بما ان هذه القضية تعد حقا لايران وهنالك قرار قانوني بشأنه فلابد من التصدي الجاد لهذه المخالفة الاميركية.

وفي الختام اعرب بروجردي عن امله بان تتخذ لجنة مراقبة الاتفاق النووي قرارا جادا في هذا المجال.