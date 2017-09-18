  • الإثنين ٢٦ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الإثنين , سبتمبر 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203032 تاريخ النشر: أيلول 17, 2017 الوقت: 18:46 الاقسام: محليات  
بروجردي: ايران حلّت مشاكلها دوماً في مرحلة الحظر ولم تبق بانتظار ما يقرره الاميركان

بروجردي: ايران حلّت مشاكلها دوماً في مرحلة الحظر ولم تبق بانتظار ما يقرره الاميركان

اعتبر رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي، اقرار مجلس النواب الاميركي مشروع قانون لحظر بيع الطائرات لايران، انتهاكا صريحا للاتفاق النووي.
وقال بروجردي في تصريح له لابد من الاقرار بان بيع الطائرات الى ايران مصرح به في نص وملحق الاتفاق النووي.
واعتبر ان الاميركيين بصفتهم من الموقعين على الاتفاق النووي قد ارتكبوا بتصرفهم هذا مخالفة صريحة واضاف، ربما يكون حظر بيع الطائرات لايران في مراحله التمهيدية وانه بحاجة الى موافقة نهائية بعد طرحه والتصويت عليه في مجلس الشيوخ الاميركي، الا ان هذا الامر خاطئ في خطوته الاولى ولابد من اصلاحه.
وتابع رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، انه بناء على ذلك ينبغي على الدول الاخرى الموقعة على هذه الوثيقة (الاتفاق النووي) وكذلك مجلس الامن الدولي الاحتجاج على هذه الخطوة الاميركية.
واضاف، انه ينبغي بطبيعة الحال التذكير بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية قد حلت مشاكلها دوما في مرحلة الحظر ولم تبق بانتظار ما يقرره الاميركيون ولكن بما ان هذه القضية تعد حقا لايران وهنالك قرار قانوني بشأنه فلابد من التصدي الجاد لهذه المخالفة الاميركية.
وفي الختام اعرب بروجردي عن امله بان تتخذ لجنة مراقبة الاتفاق النووي قرارا جادا في هذا المجال.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0731 sec