التقى آية الله مجتهد شبستري رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي لأهل البيت، زازا واشاخمادزه رئيس الشؤون الدينيية في جورجيا وجمعا غفيرا من علماء المسلمين هناك وزار الأماكن الدينية فيها.

واشار مسؤول الشؤون الدينية في جورجيا الى الوحدة بين المسلمين الشيعة والسنة وقال: ان حكومة جورجيا تهتم وبشكل خاص بالمراكز الدينية وتقدم لها مساعدات لأزمة وان الشعب الجورجي يخالف جميع مظاهر العنف في البلاد.

وقدم الشكر لسفير ايران في جورجيا لما قدمه من اجل تمتين العلاقات الدبلوماسية والذي كان من نتائجه زيارة رئيس وزراء جورجيا الى ايران وكذلك ازدهار السياحة بين البلدين.

وقدم آية لله شبستري شكره وامتنانه للتعاون الجيد بين الأديان وما تقدمه الحكومة الجورجية للشيعة والسنة هناك وقال: عندما تدعم الحكومة الامور الدينية فان ذلك يؤثر ايجابا على العلاقات الاقتصادية والسياحية ويساهم في بسط العدل والصلح معنويا.

واضاف رئيس المجلس الاعلى للمجمع العالمي لاهل البيت: كان الرسول الاعظم (ص) يدعو الى السلم وعدم قتل النفس وينهي عنه.

واشار آية الله مجتهد شبستري الى الاتفاق النووي وقال: ان القران الكريم يأمرنا بالايفاء بالعقود سواء من الاشخاص او مع الدول، ونحن ملتزمون به واذا حصل العكس من الطرف المقابل سيكون لنا تعامل آخر معهم.

وقال: ان ايران تسعى للحصول على الطاقة النووية للإستخدام السلمي وان قائد الثورة حرم شرعا صناعة الاسلحة النووية.

وقدم رئيس المجلس الاعلى للمجمع العالمي لأهل البيت دعوته الى رئيس الشؤون الدينية في جورجيا لزيارة ايران.