  • الإثنين ٢٦ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الإثنين , سبتمبر 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203031 تاريخ النشر: أيلول 17, 2017 الوقت: 18:41 الاقسام: محليات  
شبستري يشكر الحكومة الجورجية لما تقدمه للمسلمين وللأديان
خلال لقائه مسؤول الشؤون الدينية في جورجيا

شبستري يشكر الحكومة الجورجية لما تقدمه للمسلمين وللأديان

التقى آية الله مجتهد شبستري رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي لأهل البيت، زازا واشاخمادزه رئيس الشؤون الدينيية في جورجيا وجمعا غفيرا من علماء المسلمين هناك وزار الأماكن الدينية فيها.
واشار مسؤول الشؤون الدينية في جورجيا الى الوحدة بين المسلمين الشيعة والسنة وقال: ان حكومة جورجيا تهتم وبشكل خاص بالمراكز الدينية وتقدم لها مساعدات لأزمة وان الشعب الجورجي يخالف جميع مظاهر العنف في البلاد.
وقدم الشكر لسفير ايران في جورجيا لما قدمه من اجل تمتين العلاقات الدبلوماسية والذي كان من نتائجه زيارة رئيس وزراء جورجيا الى ايران وكذلك ازدهار السياحة بين البلدين.
وقدم آية لله شبستري شكره وامتنانه للتعاون الجيد بين الأديان وما تقدمه الحكومة الجورجية للشيعة والسنة هناك وقال: عندما تدعم الحكومة الامور الدينية فان ذلك يؤثر ايجابا على العلاقات الاقتصادية والسياحية ويساهم في بسط العدل والصلح معنويا.
واضاف رئيس المجلس الاعلى للمجمع العالمي لاهل البيت: كان الرسول الاعظم (ص) يدعو الى السلم وعدم قتل النفس وينهي عنه.
واشار آية الله مجتهد شبستري الى الاتفاق النووي وقال: ان القران الكريم يأمرنا بالايفاء بالعقود سواء من الاشخاص او مع الدول، ونحن ملتزمون به واذا حصل العكس من الطرف المقابل سيكون لنا تعامل آخر معهم.
وقال: ان ايران تسعى للحصول على الطاقة النووية للإستخدام السلمي وان قائد الثورة حرم شرعا صناعة الاسلحة النووية.
وقدم رئيس المجلس الاعلى للمجمع العالمي لأهل البيت دعوته الى رئيس الشؤون الدينية في جورجيا لزيارة ايران.
 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0788 sec