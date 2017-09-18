عبّر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري خلال إتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني عن إرتياحه تجاه التعاون بين القوات المسلحة في البلدين في سبيل ضمان أمن الحدود المشتركة لإيران وباكستان

وأكد ضرورة تحرك العالم الإسلامي أكثر من ذي قبل لإنهاء الحالة اللاإنسانية المفروضة على مسلمي بورما.

وأكد الجانبان خلال حوارهما الهاتفي على ان الإجراءات الإغاثية للمسلمين المشردين التي اتخذت لحد الآن لم تكن مكفية.

وبحث اللواء باقري مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر باجوا خلال الاتصال الهاتفي المجالات المشتركة للتعاون بين القوات المسلحة للبلدين وكذلك قضية مشردي بورما.

كما عبر الجانبان عن سرورهما حيال الجهود الإيجابية الثنائية الأخيرة من قبل القوات المسلحة للبلدين في سبيل ضمان أمن الحدود المشتركة.

وأكد رئيسا الأركان العامة للقوات المسلحة للبلدين خلال هذه المباحثات الهاتفية على إمكانية الإستفادة من المساعدات الإغاثية والإنسانية من قبل كافة المنظمات العسكرية وغير العسكرية في البلدان الإسلامية وأكدا ضرورة تعبئة كافة الطاقات المتوفرة من أجل مساعدة المسلمين المضطهدين في بورما على وجه السرعة.