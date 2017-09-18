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رقم الخبر: 203029 تاريخ النشر: أيلول 17, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: محليات  
رئيس مجلس الشورى: أضر الإرهاب بجميع الأعراق والأديان في المنطقة
خلال زيارته لثاني أقدم كنيسة بالعالم

رئيس مجلس الشورى: أضر الإرهاب بجميع الأعراق والأديان في المنطقة

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني أن الإرهاب هو أكبر بلاء حل في المنطقة ولقد طال كافة الأعراق والأديان فيها بشكل سواء وقال، علينا تطهير المنطقة من الإرهابيين في ظل تعزيز الوحدة بيننا.
وأضاف لاريجاني خلال إجتماعه الى حشد من المسيحيين في كنيسة ننه مريم (الأم مريم) في مدينة أرومية (شمال غرب)، إن المسيحيين الى جانب المسلمين في العراق وسوريا يرزحون تحت سياط الظلم جراء الظروف المتأزمة والإرهابية الراهنة.
وأشار الى المكانة السامية للكتب السماوية خاصة كتاب الإنجيل المقدس في نصوص التعاليم الدينية للمسلمين وصرح، ان الكثير من سور وآيات القرآن الكريم تخص سيدنا المسيح ووالدته السيدة مريم عليهما السلام وكذلك تطرقت آيات الكتاب الحكيم الى معجزات النبي عيسى عليه السلام مما يظهر الرؤية المتقاربة لدين الإسلام والمسيحية.
من جانبه، قال ممثل الآثوريين والكلدانيين بمجلس الشورى الإسلامي يونان بت كليا خلال هذه المراسم، ان الإهتمام بحقوق الأقليات الدينية في إيران لانظير له ولا يمكن تجاهله ويجب على دعاة حقوق الإنسان الإنتباه لهذا الموضوع.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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