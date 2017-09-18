الوفاق/مختار حداد/ في مؤتمر صحفي عقده مع وسائل الاعلام، أعلن رئيس اللجنة المركزية لاجراء مراسم (اسبوع الدفاع المقدس) عن فعاليات الذكرى السنوية الـ 37 للدفاع المقدس ، وأشار الى تزامن اسبوع الدفاع المقدس مع الايام العشرة الاولى لشهر محرم الحرام، مؤكداً على ضرورة القاء الضوء في الفعاليات على ثقافة عاشوراء للمقاتلين في الجبهات.

وقال العميد التعبوي بهمن كاركر، رئيس مؤسسة حفظ آثار ونشر قيم الدفاع المقدس ورئيس اللجنة المركزية لاجراء مراسم (اسبوع الدفاع المقدس) ، بأن الفعاليات الرسمية للجنة ستبدأ في 22 سبتمبر الجاري وتستمر حتى الـ 29 منه.

وأضاف: سيجري يوم الجمعة (22 سبتمبر) استعراض للقوات المسلحة لعرض قدرات الشعب الايراني، وذلك على وجه الخصوص في طهران وبندر عباس ومدن أخرى في البلاد.

وأشار الى الفعاليات العامة الأخرى خلال الاسبوع المذكور في كافة انحاء البلاد، وقال: سيقام 400 معرض ثقافي ومراسم احياء ذكرى الشهداء وعرض 183 كتاباً عن الدفاع المقدس وامسيات شعر وذكريات ومسيرات للعوائل ولقاءات مع عوائل الشهداء وندوة حول دور النسوة في الدفاع المقدس ومناظرات حرة حول موضوع الدفاع المقدس واحياء ذكرى الشهداء المدافعين عن الحرم ومباريات رياضية وثقافية وخطابات وسرد ذكريات القادة في المدارس والجامعات والمساجد وبث برامج خاصة عبر الراديو التلفزيون وزيارات مجانية لمتاحف الدفاع المقدس، وفعاليات أخرى.

وأعلن العميد كاركر ان شعار (انا ثوري) سيكون شعار العام الجاري في كافة النشاطات المتعلقة بالدفاع المقدس، بما فيها (اسبوع الدفاع المقدس) و(القوافل السائرة على النور).

واشار الى معارض متعلقة بموضوع الدفاع المقدس في سفارات البلاد، تقيمها منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية، في سياق فعاليات اسبوع الدفاع المقدس.

وقال العميد كاركر: ان الدفاع المقدس هو مفتاح الوحدة، فشهداء الدفاع المقدس والشهداء المدافعين عن الحرم والمقاتلين والمعوقين هم من مختلف الاديان والمذاهب، أي ان الشيعة والسنة على حد سواء تواجدوا ويتواجدون في جبهات القتال.

وبما يتعلق بفعاليات اسبوع الدفاع المقدس الخاصة بمناطق أهل السنة في البلاد، قال: سنجري في مناطق اهل السنة، في كردستان، سيستان وبلوجستان، خراسات الرضوية وخراسان الجنوبية وكلستان، فعاليات خاصة بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس، يتم فيها احياء ذكرى شهداء أهل السنة وتكريم المقاتلين والمعوقين.

وفي معرض رده على سؤال لمراسل صحيفة الوفاق أجاب قائلاً: ان احدى الخطوات التي جرت على صعيد ابراز موضوع الدفاع المقدس على المستوى الدولي، هي دبلجة افلام هذا الموضوع لعدة لغات.

واضاف كاركر في هذا السياق: ان كتباً حول الدفاع المقدس تم وستتم ترجمتها وسوف تعرض مجموعة منها في معرض فرانكفورت للكتاب.

وقال: حول المقاومة في سوريا والعراق ولبنان، فانها حذت حذو الدفاع المقدس، وهذه المقاومة اليوم بتحليها بمعنويات القوات التعبوية، أحرزت الانتصارات في جبهات المقاومة.