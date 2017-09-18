قال رئيس المكتب العسكري لقائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي انه بالرغم من كافة المؤامرات والممارسات الخبيثة للاعداء في تقديم صورة عنيفة عن الاسلام فإن قوات حرس الثورة الاسلامية ومن خلال دعمها وحضورها الاستشاري في مساعدة محور المقاومة جعل ايران الاسلامية شامخة ومبعث فخر في العالم.

وفي كلمة القاها في الدورة السابعة لملتقى مالك الاشتر التي نظمتها ممثلية الولي الفقيه في قوات حرس الثورة الاسلامية في صالة الشهيد محلاتي بطهران قال العميد محمد شيرازي ان اثارة حروب بالانابة من خلال استخدام طاقات وامكانيات العالم الاسلامي من المؤامرات التي يدبرها الاعداء ضد المسلمين.

من جانبه حذّر ممثل قائد الثورة في الحرس الثوري آية الله علي سعيدي من مخططات الاعداء الرامية لاستهداف عمق ايران الاستراتيجي معتبرا انهم يخططون للنيل من قوتها وكرامتها.

وقال سعيدي، في كلمة خلال الملتقى ان ايران تجتاز مرحلة حساسة ومعقدة وانه في ظل الظروف التي تتحقق خلالها الانتصارات المتتالية لجبهة المقاومة وتنمية خطاب الثورة الاسلامية اكثر مما مضى فان الاعداء يستهدفون عمقنا الاستراتيجي للنيل من قوة ايران وكرامتها.

ووصف الحرس الثوري بالامانة الالهية والرسالة المهمة، مبينا ان ممثلية قائد الثورة في الحرس الثوري تضطلع بمسؤولية مهمة للغاية في الارتقاء المعنوي والبصيرة والتوجيه الفكري للحرس الثوري في صون انجازات الثورة ومصالح البلاد واتباع نهج قائد الثورة وقد استطاعت لغاية اليوم التوصل الى نتائج مطلوبة.