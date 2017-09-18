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رقم الخبر: 203026 تاريخ النشر: أيلول 17, 2017 الوقت: 18:12 الاقسام: محليات  
قاضي عسكر: الحجاج الايرانيون أدّوا مناسك الحج هذا العام بعزّة واقتدار

قاضي عسكر: الحجاج الايرانيون أدّوا مناسك الحج هذا العام بعزّة واقتدار

قال ممثل الولي الفقية في شؤون الحج حجة الاسلام والمسلمين سيد علي قاضي عسكر، ان الحجاج الايرانيين أدّوا مناسك الحج هذا العام بعزّة واقتدار، معربا عن امله بأن يسهم ذلك في ازالة التوترات واقامة العلاقات الدبلوماسية.
وعند وصوله الى البلاد صرح قاضي عسكر في مطار الامام الخميني (رض) للمراسلين، انه و نظرا لتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية و سياسات الحكومة، نأمل ان نشهد اقامة افضل العلاقات مع دول الجوار.
وحول موعد ايفاد الحجاج الايرانيين لاداء مناسك العمرة، اشار قاضي عسكر الى اجراء محادثات مع وزير الحج السعودي حول هذا الموضوع واضاف قد يبدأ بحث هذا الموضوع على مستوى الخبراء في الشهر القادم.
واعرب عن ارتياحه باداء مناسك الحج هذا العام في اجواء سادها الأمن تماما، واضاف انه عقد لقائات مع وزير الحج السعودي لمتابعة حقوق أسر شهداء كارثة منى والمسجد الحرام.
وفيما اشار الى تعاون المسؤولين السعوديين الجيد جدا مع الحجاج والمسؤولين الايرانيين، اضاف ان الجانب السعودي وعد بمتابعة حقوق اسر هولاء الشهداء وندعو الى التوصل الى اتفاق دائم في هذا المجال.
يذكر ان عدد الحجاج الايرانيين الذين أدوا مناسك الحج هذا العام بلغ 86 الف و 300 حاج.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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