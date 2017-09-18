أعلنت حركة حماس عن حلّ اللجنة الإدارية في غزة إستجابة للجهود المصرية، داعية حكومة الوفاق لممارسة مهماتها في القطاع.

وجاء في بيان صادر عن الحركة، إعلانها الموافقة على إجراء انتخابات عامة وتلبية الدعوة المصرية للحوار مع فتح، حول آليات تنفيذ إتفاق القاهرة 2011 وملحقاته.

وذكرت حماس أنّ هذا الإعلان جاء استجابة للجهود المصرية، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وحرصاً على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، إضافة إلى تحقيق أمل الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية.

الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم من جهته، قال: الحركة استجابت لكل مستلزمات ومتطلبات نجاح البيان لما فيه من تعزيز للوحدة ونهوض بالمشروع الوطني وتمتين للنسيج الاجتماعي، وهذا يضع أبو مازن وحركة فتح في اختبار حقيقي أمام الجهد المصري وشعبنا الفلسطيني الذي يتطلع إلى استجابة عملية وفعلية لتحقيق طموحاته في وحدة وطنية وشراكة حقيقية.

* فتح: الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة

وقد رحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، باستجابة حماس وإعلانها حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة الحكومة لممارسة عملها في القطاع، والموافقة على إجراء الانتخابات.

وأشار الأحمد في بيان من القاهرة إلى اجتماعات مطولة عقدت بين وفد حركة فتح المتواجد في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير خالد فوزي، تم فيها استعراض الجهود المتواصلة التي قامت بها مصر والتي كان آخرها لقاءاتهم مع قيادة حركة حماس.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إن الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم.

* ترحيب فصائلي بخطوة حماس

من جهتها ثمّنت لجان المقاومة في فلسطين خطوة حركة حماس بحلّ اللجنة الإدارية في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة رفع كافة الإجراءات العقابية ضد أهلنا في القطاع.

بدورها، رحبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بقرار حماس، مشيرة إلى أنّ القرار هو خطوة بالاتجاه الصحيح لإنهاء الانقسام الوطني الفلسطيني، ودعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف الإجراءات العقابية والتراجع عنها.

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، فقال: إن إعلان حماس حل اللجنة الإدارية ودعوة حكومة التوافق للقدوم إلى غزة لتولي مسؤولياتها، خطوتان إيجابيتان ومهمتان جاءتا استجابة لدعوة القوى السياسية ولسحب الذرائع التي استندت عليها الحكومة والقيادة الفلسطينية لإجراءتهما تجاه قطاع غزة.

كما أمل أبو ظريفة أن تواصل مصر جهودها للوصول إلى خطوات جادة من خلال حوار وطني شامل.

وفي هذا السياق، رحب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في غزة، جميل مزهر، بإعلان حركة حماس، واصفاً الأمر بالخطوة (الإيجابية) على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإنجاز ملفات المصالحة.

وقال: إن الكرة الآن في ملعب الرئيس وحركة فتح والرد على هذه الخطوة بإجراءات مماثلة تساهم في تهيئة الأجواء وصولاً لحوار وطني شامل في القاهرة برعاية مصرية لوضع الإتفاقات الوطنية موضع التطبيق الجدي يتخللها تهيئة الأجواء الإيجابية بين الطرفين، ووقف التحريض الإعلامي من الطرفين.

بدوره، ثمّن النائب محمد دحلان، باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، خطوة حركة حماس، وأشار إلى أنّ حماس بخطوتها أزاحت الذرائع التي كان يضعها أبو مازن شرطاً للمضي بالمصالحة.

* قاسم للميادين: يمكن لحكومة الوفاق ممارسة عملها بدءاً من اليوم

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: إن حكومة الوفاق يمكنها المجيء إلى قطاع غزة بدءاً من اليوم (الأحد)، وممارسة عملها.

وذكر للميادين: ننتظر من الرئيس عباس اتخاذ خطوة إيجابية تجاه الخطوة التي قامت بها حركة حماس.

وفي سياق متصل، أشار قاسم إلى أنّ إنشاء اللجنة الإدارية كان من أجل سد الفراغ الذي تركته حكومة الوفاق في قطاع غزة.

وقال: تسيطر أجواء إيجابية ولا يوجد إشتراطات إنما هناك مستحقات لأي عملية مصالحة يمكن أن تنجح، أساسها وقف سياسة التفرد واتخاذ قرار مركزي من حركة فتح بالعمل الوطني المشترك.