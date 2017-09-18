قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني: أن الجمهورية الإسلامية يمكنها خلال زمن أقل من الوقت المتوقع لها أن تستأنف نشاطاتها النووية وتعود إلى مرحلة ما قبل الإتفاق النووي وحتى أقوى بدرجات مما كانت عليه إذا عطلت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الإتفاق.

وقال لاريجاني خلال فعالية سياسية في مدينة أرومية في محافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب إيران): إن إيران تعاملت بذكاء في قضايا المنطقة فبعد أن كانت وحيدة في الدفاع عن بعض الدول وفي مكافحة الإرهاب ها هي معظم دول العالم تسلك طريق محاربة الإرهاب.

ولفت رئيس مجلس الشورى الإسلامي الى المواضيع المطروحة مؤخرا فيما يتعلّق بالإتفاق النووي، مضيفا: لا يحق للأمريكيين التحدّث عن روح الإتفاق النووي خصوصا بعد قرار مجلس النواب الأمريكي الأخير الّذي يمكن اعتباره بمثابة إلغاء الإتفاق النووي. إذا ما ألغي الإتفاق النووي فهذا سيضر بهم، وإيران الإسلامية قادرة حينئذ أن تستأنف نشاطاتها النووية وتعود الى مرحلة ما قبل الإتفاق النووي خلال زمن أقل من المتوقع لها وأقوى بدرجات مما كانت عليه.

وتابع لاريجاني بالقول: الدول الغربية لا تمتلك أيّة نظرة إيجابية حول مواقف إيران، وهم اتهموا إيران بدعم الإرهاب بعد أن رأوا أن مشاريعهم آيلة الى السقوط. وليعلم الغرب بأن إيران لا تسعى وراء أيّة امبراطورية في أي جزء من العالم الاسلامي.