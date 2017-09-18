وصلت إلى مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو، أول رحلة للخطوط الجوية العراقية، قادمة من العاصمة بغداد، وهي أول رحلة مباشرة بين البلدين بعد انقطاع دام أكثر من 13 عاماً.

وكانت السفارة العراقية في موسكو، أعلنت عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بغداد وموسكو، وتحديد وصول أول طائرة يوم الأحد كتدشين لهذا الخط المباشر. وتربط العراق وروسيا علاقات وطيدة منذ العهد السوفيتي السابق، في مختلف المجالات، لاسيما في مجال التعاون العسكري-التقني، ومجال إنتاج النفط، إذ تقوم شركات روسية حكومية بعمليات الحفر والتنقيب هناك، وكذلك في مجال الطاقة الكهربائية، والزراعة، والري، بالإضافة إلى التعاون في مجال الثقافة والعلوم.

ويفتح تسيير هذه الرحلات الطريق أمام البلدين، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية واستقطاب رجال الأعمال الروس وزيادة حجم الاستثمارات في العراق، كما يسهل حركة المسافرين والطلاب والسياح، ويزيد من فرصة التبادل الثقافي والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين البلدين.

وكشف وزير النقل العراقي، كاظم فنجان الحمامي، الذي وصل إلى موسكو على رأس وفد رسمي، أنه سيوقع مع الجانب الروسي اتفاقية لفتح خط جوي دائم بين البلدين. وقال الوزير للصحفيين، فور وصوله إلى مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو: (هذه أول رحلة مباشرة بين بغداد وموسكو بعد انقطاع دام نحو 17 عاماً). وأضاف: (نسعى لاستمرار النقل الجوي بين بلدينا ليس فقط من مطار بغداد بل من كافة المطارات العراقية، بغداد والبصرة والسليمانية والنجف وأربيل وربما الناصرية أيضاً).