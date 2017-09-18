الخام الإيراني الخفيف يسجل متوسط 41ر52 دولار للبرميل سجل برميل الخام الايراني الخفيف في الأسبوع المنتهي 8 سبتمبر/ أيلول 2017، زيادة قدرها 48ر1 دولار الى 53 دولاراً للبرميل عن الأسبوع السابق. وبلغ متوسط الخام الايراني الخفيف منذ مطلع 2017 لغاية 8 سبتمبر/ أيلول 17ر49 دولار.