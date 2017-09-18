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رقم الخبر: 203019 تاريخ النشر: أيلول 17, 2017 الوقت: 19:06 الاقسام: اقتصاد  
الخام الإيراني الخفيف يسجل متوسط 41ر52 دولار للبرميل

الخام الإيراني الخفيف يسجل متوسط 41ر52 دولار للبرميل

سجل برميل الخام الايراني الخفيف في الأسبوع المنتهي 8 سبتمبر/ أيلول 2017، زيادة قدرها 48ر1 دولار الى 53 دولاراً للبرميل عن الأسبوع السابق. وبلغ متوسط الخام الايراني الخفيف منذ مطلع 2017 لغاية 8 سبتمبر/ أيلول 17ر49 دولار.

من جهة أخرى، سجل متوسط الخام الايراني الثقيل (من خامات أوبك) 69ر50 دولار للبرميل في الأسبوع المنتهي 8 سبتمبر/ أيلول بارتفاع 12ر2 دولار عن الأسبوع السابق.

 
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