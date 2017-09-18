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|رقم الخبر: 203018
|تاريخ النشر: أيلول 17, 2017
|الوقت: 19:05
|الاقسام: اقتصاد
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إيران تدخل عالم صناعة السيارات الكهربائية والهجينة حتى 2020
أعلن مسؤول العلاقات العامة بمجموعة ايران خودرو الايرانية (آيكو)، عن اعتزام الشركة البدء بصناعة السيارات الهجينة والكهربائية في السنوات الثلاث القادمة.
وأوضح مرتضى آقائي، في مقابلة مع وكالة (ترند) الآذربايجانية، أن شركة (آيكو) توصلت لإتفاق متعدد الأطراف مع عدة جامعات ومؤسسات حكومية بجانب شركاء أجانب مثل شركة (بنيفارينا) الإيطالية، بهدف خلق أرضية إنتاج هذا النوع من السيارات. وأكد آقائي أن (ايران خودرو) تأمل بالتخلي عن صناعة المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل والبدء بعملية تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة في السنوات الثلاث المقبلة.
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