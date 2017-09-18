وأوضح مرتضى آقائي، في مقابلة مع وكالة (ترند) الآذربايجانية، أن شركة (آيكو) توصلت لإتفاق متعدد الأطراف مع عدة جامعات ومؤسسات حكومية بجانب شركاء أجانب مثل شركة (بنيفارينا) الإيطالية، بهدف خلق أرضية إنتاج هذا النوع من السيارات. وأكد آقائي أن (ايران خودرو) تأمل بالتخلي عن صناعة المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل والبدء بعملية تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة في السنوات الثلاث المقبلة.