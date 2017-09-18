قال سفير البرازيل لدى ايران: انه وفقاً للسياسات الأخيرة للبنك المركزي البرازيلي، فقد تم إزالة كافة العقبات بشأن أنشطة البنوك الأجنبية بما فيها الايرانية (داخل البرازيل).

وأضاف رودريغو دي ازردو سانتوس، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): ان البنوك الأجنبية ومنها الايرانية يتسنى لها المبادرة على دعم التعامل التجاري بين البلدين دون مواجهة أي حاجز في هذا الإطار، وبما يشمل تأسيس أفرع أو مزاولة الأنشطة المصرفية هناك.

وفيما أشار الى العلاقات المالية بين البنوك البرازيلية مع ايران، وأيضاً الزيارة التي قام بها وفد مصرفي ايراني لهذا البلد، قال السفير البرازيلي: ان ما تمخض عن تبادل الزيارات هذه بين الجانبين تمثل في إلغاء العقبات البنكية بالنسبة لإيران، فضلاً عن تيسير الشؤون الإجرائية بالنسبة لأحد البنوك البرازيلية في إطار تعاونه مع طهران.

وشدد سانوتس على ترحيب البرازيل بتواجد البنوك الايرانية وتأسيس أفرع لها داخل بلاده، لما فيه من آثار إيجابية على صعيد العلاقات التجارية بين البلدين.