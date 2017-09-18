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رقم الخبر: 203016 تاريخ النشر: أيلول 17, 2017 الوقت: 19:04 الاقسام: اقتصاد  
وزير التنمية الإقتصادية الأرميني: إيران جارة مهمة لنا
ملتقياً مدير عام منطقة أرس الحرة

وزير التنمية الإقتصادية الأرميني: إيران جارة مهمة لنا

وصف وزير التنمية الاقتصادية والاستثمار في أرمينيا، سورن كارايان، ايران بأنها جارة مهمة، معرباً عن ثقته بأن التعاون بين منطقتي أرس ومغري الحرتين سيسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف كارايان، الأحد، خلال لقائه مدير عام منطقة أرس الحرة: ان أرمينيا تولي إهتماماً بإقامة العلاقات بين المناطق الحرة لدى البلدين. وأعرب عن ارتياحه للتعرف على منطقة أرس وإمكانية دراسة آفاق التنمية الاقتصادية فيها والتعاون مع منطقة مغري.

وفيما أعلن عن استعداده لتوثيق التعاون الاقتصادي المشترك مع ايران، أضاف: ان رجال الأعمال في قطاعي الصناعة والتجارة تفقدوا منطقة أرس الحرة. وأعلن كارايان عزم بلاده الإفادة من الإمكانيات المشتركة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسياحية في إطار تعزيز التعاون الثنائي.

من جانبه، أعلن مدير عام منطقة أرس الحرة، محسن خادم عرب باغي، استعداده لنقل الخبرات المتوفرة في المنطقة لتدشين منطقة مغري الحرة. وأوضح ان رجال الأعمال في منطقة أرس الحرة لديهم خبرات في مختلف القطاعات الاقتصادية سيما تدشين البنى التحتية لتسهيل استقطاب الاستثمارات، معلناً بذلك ان افتتاح منطقه مغري يفسح المجال أمام توسيع التعاون الاقتصادي بين ايران وأرمينيا.

يذكر أن وزير التنمية الاقتصادية الأرميني وصل صباح أمس الى ايران عبر معبر نوردوز الحدودي.

 
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