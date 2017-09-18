أعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في تركيا، محمد إبراهيم طاهريان فرد، ان الإجتماع السادس والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين سيعقد قريباً في طهران.

ولدى زيارته الى مدينة غازي عينتاب التركية ضمن زيارة تفقدية للسفراء والدبلوماسيين الأجانب لتفقد المراكز الصناعية والتجارية هناك، وخلال لقائه مع رئيس البلدية ورئيس مجلس المصدرين في المدينة، أكد طاهريان فرد: انه بعد عقد الاجتماع السادس والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والذي سيعقد في طهران قريباً، سنبذل جهودنا لنضع على جدول أعمال التعاون الثنائي برنامجاً لإجراء زيارات تفقدية مستقلة للمراكز والفرص والطاقات التجارية والاقتصادية لهذه المنطقة (غازي عينتاب)، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

* إجتماع تخصصي للتعريف بالمناطق الإيرانية الحرة

على صعيد متصل، عقد اجتماع تخصصي في فندق شيرايتون بأنقرة، بمشاركة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية، للتعريف بالمناطق الإيرانية الحرة.

وخلال الاجتماع، جرى التعريف بالفرص الاستثمارية في المناطق الحرة بالجمهورية الاسلامية الايرانية بما فيها منطقة ماكو الحرة وهي أكبر منطقة حرة في المنطقة الحدودية مع تركيا. كما تمت الإجابة على أسئلة واستفسارات الحاضرين في هذا الاجتماع بشأن مختلف جوانب الاستثمارات في ايران.

وشارك في هذا الاجتماع، رئيس الجانب التركي لمجلس التجار الايرانيين والأتراك، ورئيس غرفة الصناعة بأنقرة، ورئيس جمعية صناعة النسيج في أنقرة، ووفد من منطقة ماكو الحرة، وعدد من الشركات الراغبة بالاستثمارات في مختلف القطاعات، والمستشار التجاري والفريق الاقتصادي بالسفارة الايرانية في أنقرة.

يذكر أن محافظة غازي عنتاب تقع في جنوب تركيا وتعتبر من المراكز الزراعية والصناعية التركية المهمة.