أعلن مستشار وزير الجهاد الزراعي ومنفذ برنامج توسيع منظومات الري الحديثة في الوزارة، ان عدد مشاريع الري الحديثة في ايران زادت بنسبة 148 بالمئة خلال العام الجاري مقارنة مع العام الماضي.

وأوضح علي رضا زارع، الأحد، ان برنامج توسيع منظومات الري الحديثة تم تنفيذها في 66037 هكتاراً، ويجري حالياً تنفيذها في 150 ألفاً و879 هكتاراً. وقال: ان تنفيذ برنامج توسيع منظومات الري الحديثة في العام الجاري زادت بنسبة 148 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.

وأوضح مستشار وزير الجهاد الزراعي ان أكثر المحافظات التي تم فيها تنفيذ مشروع توسيع منظومات الري الحديثة خلال العام الجاري هي على التوالي: فارس، اصفهان، هرمزكان، كرمان، لرستان، طهران، همدان، سمنان، كرمان وخراسان الجنوبية.