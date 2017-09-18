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رقم الخبر: 203013 تاريخ النشر: أيلول 17, 2017 الوقت: 19:03 الاقسام: اقتصاد  
إيران تخطط لتعزيز صادراتها لتشمل 47 دولة

إيران تخطط لتعزيز صادراتها لتشمل 47 دولة

تخطط إيران لتوسيع دائرة الأسواق المستهدفة وتصدير مختلف أنواع السلع لكي تشمل 47 دولة في أنحاء العالم خلال العام الحالي.

وقدم النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، حزمة دعم صادرات السلع المحلية إلى دول العالم تشمل تحديد 47 دولة خلال العام الحالي وتقديم بعض التسهيلات للمصدرين. وتعتبر الصين أول دولة مستوردة للسلع الإيرانية يليها العراق والإمارات وأفغانستان والهند.

وستصدّر إيران منتجاتها بناء على ما تنص عليه حزمة الدعم إلى كل من تركيا وتركمانستان وايطاليا وباكستان وسلطنة عمان وألمانيا ومصر وأوزبكستان وآذربايجان وروسيا وتايلاند وطاجيكستان وقطر وكازاخستان وأرمينيا وأندونيسيا وكينيا وجنوب أفريقيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وسوريا والنمسا وهولندا وكوريا الجنوبية واليابان وسويسرا وسنغافورة والبرازيل وهونغ كونغ والجزائر واسبانيا وبنغلاديش والسويد ونيجيريا وروسيا البيضاء وبولندا والتشيك وأوكرانيا وفيتنام وجورجيا وماليزيا.

 
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