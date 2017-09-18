وعلى هامش هذا الملتقى الذي عقد الجمعة، وصف مساعد الخارجية الأرمينية، روبرت هارتونيان، التعاون الثلاثي بالمهم، مؤكداً على تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ويريفان وطهران. كما تحدث مندوب منظمة تنمية الاستثمارات الايرانية عن إمكانيات وفرص الاستثمارات في ايران.

وتحدث مندوب مؤسسة الاستثمارات الأرمينية وسفير الاتحاد الأوروبي، بيوتر سويتالسكي، عن فرص ومجالات الاستثمارات بين الأطراف الثلاثة، ايران وأرمينيا والاتحاد الأوروبي. وأعلن سويتالسكي، في تصريحه، دعم الاتحاد الأوروبي لتجهيز المراكز الجمركية في أرمينيا بالإمكانيات الحديثة والمتطورة بهدف تسهيل التجارة مع ايران، وكذلك المزيد من السيطرة والمراقبة للحيلولة دون تهريب السلع والمنتجات الصناعية في المنطقة.

وبالتزامن مع هذا الملتقى، افتتح المعرض التجاري والاستثماري الأوروبي الشامل الأول في أرمينيا بهدف تطوير التعاون بين الطرفين.