أكّدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، أن الإتفاق النووي ليس إتفاقا بين دولتين بل هو إتفاق دولي متعدد الأطراف.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن مسؤولة السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي قالت في بيان أصدرته (السبت) أن الإتفاق النووي يشكل إتفاقا جيدا وقويا؛ وأنه ليس وثيقة موقّعة بين بلدين.

وقالت موغريني: إن هذا الإتفاق هو إتفاق جيّد ولصالح جميع الدول، وهو ليس إتفاقا بين بلدين، وانما إتفاق اُبرم بين المجتمع الدولي من جهة وبين إيران من جهة أخرى، كما أن قرار مجلس الأمن الدولي يدعم هذا الإتفاق.

وكانت إدارة ترامب قد مددت تعليق الحظر النووي على إيران الّذي يأتي ضمن تعهد الإدارة الأمريكية تجاه الإتفاق النووي، ومن المقرر أن يقدم الرئيس الامريكي تقريرا الى الكونغرس في شهر تشرين الأول المقبل يوضح فيه موقفه من هذا الإتفاق.