أعلن محافظ البنك المركزي الايراني، ولي الله سيف، عن تدفق تمويلات أجنبية الى الاقتصاد الايراني قريباً، معتبرها حصيلة الوحدة والتنسيق بين أعضاء الحكومة لبلوغ الأهداف الاقتصادية وتحقيق سياسات الاقتصاد المقاوم.

وفي مراسم بدء البرنامج الوطني لخلق فرص العمل الأحد، صرح سيف: ان دولاً اعتمدت مشاريع التمويل الخارجي وستتدفق تلك التمويلات الضخمة على ايران في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن رئيس البنك المركزي الايراني كان قد قام بزيارة ناجحة الى الصين الأسبوع الماضي، وأعلن بأن الصين سترفد الاقتصاد الايراني بتسهيلات وتمويل بقيمة نحو 35 مليار دولار، وذلك في ضوء المحادثات التي أجريت مع البنوك الصينية.

وأشار سيف الى مذكرة التفاهم الموقعة في بكين بين البنك المركزي الايراني وبنك التنمية الصيني (cdb) حتى سقف 15 مليار دولار، وقال: انه تم التوقيع النهائي على هذه المذكرة خلال اللقاء مع مسؤولي هذا البنك. كما أشار الى الإجتماع الذي عقد مع (اكزيم بنك) الصيني، وقال: ان هذا البنك أبرم أكبر خط إئتمان تمويل مع ايران بشأن سكك الحديد طهران-مشهد بقيمة 7ر1 مليار دولار، من ضمنه ثلثا المبلغ كقرض تفضيلي برقم مناسب.

وأوضح سيف بأنه خلال هذا الاجتماع وافق البلدان على سقف 10 مليارات دولار ونأمل من خلال توجه وفد من (اكزيم بنك) الى ايران خلال الأيام القادمة بالوصول سريعاً الى إتفاق وإبرام العقد الكلي.