اعتبر الرئيس روحاني، اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك فرصة مناسبة لإيصال صوت ورأي الشعب الايراني الى أسماع العالم، مؤكدا سعي طهران لبناء علاقات واسعة وبناءة مع الدول الصديقة بالمنطقة والعالم.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين، صباح الاحد، قبيل توجهه الى نيويورك، قال الرئيس روحاني: إن الاجتماع السنوي للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة في نيويورك والذي يقام بمشاركة الكثير من رؤساء الدول، يعد فرصة مناسبة لإيصال صوت ورأي الشعب الايراني الى أسماع العالم وتبديد الشكوك والتساؤلات الموجودة احيانا لدى الرأي العام الاميركي والغربي.

واضاف رئيس الجمهورية: فضلا عن إلقاء كلمة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، ستكون لنا اجتماعات منفصلة مع مدراء ومسؤولي وسائل الاعلام والسياسيين والمفكرين الناشطين في مراكز الابحاث الاميركية واجتماعات مع قادة الدول الاسلامية فضلا عن اللقاء مع أبناء الجالية الايرانية، حيث سيتم خلال هذه الاجتماعات واللقاءات تبيين وتوضيح مختلف القضايا.

وتابع قائلاً: إن هذا الاجتماع والبرامج التي تُجرى على هامشه تعد فرصة ليتم عبر المحادثات واللقاءات تبيين مختلف القضايا للشعب الاميركي وشعوب العالم، لأن الدعاية الاعلامية حول الدول الاسلامية ومنها ايران في العالم تفصلها مسافة عن الحقيقة.

واشار الرئيس روحاني الى لقاءاته المرتقبة مع رؤساء ومسؤولي بعض الدول ومنها بلجيكا والنمسا وفرنسا واليابان وباكستان وجنوب افريقيا وبوليفيا، مردفا القول: إن الكثير من رؤساء دول العالم يشاركون في هذا الاجتماع وسنسعى قدر الإمكان للقاء معهم والبحث حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية وقضايا مثل الإتفاق النووي وازمة ميانمار.

وتابع رئيس الجمهورية: عادة ما تعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، اجتماعات أخرى ايضا بحضور رؤساء الدول حيث هنالك في جدول اعمال منظمة التعاون الاسلامي اجتماع سيعقد حول ميانمار اضافة الى اجتماع آخر حول المناخ والبيئة.

وقال الرئيس روحاني: ينبغي علينا في الظروف المتاحة اليوم في العلاقة بين ايران والعالم أن نسعى مثلما أكد سماحة قائد الثورة الاسلامية، لعلاقات واسعة وبنّاءة مع الدول الصديقة في المنطقة والعالم.

واكد ان التجربة أثبتت بان ليس هنالك حلول عسكرية لمعضلات المنطقة وينبغي حلها وتسويتها عبر السبل السياسية، وان الضرورة للحل السياسي هي مشاركة الجميع فيه، واضاف: انه وبغية التصدي للارهاب ينبغي على جميع الدول ان تضع أيديها بأيدي البعض لإرساء الامن والاستقرار والهدوء بدلا عن الارهاب والعنف.

وحول الإتفاق النووي بين ايران ومجموعة (5+1)، قال الرئيس روحاني: هنالك إتفاق في الرأي في العالم بأن الإتفاق النووي يخدم مصلحة الامن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

وتابع قائلاً: إن معارضي الإتفاق النووي هم عبارة عن عدد محدود من الدول والبعض في اميركا المنزعجين بسبب هذه القضية وقد فقدوا فرصة الإستفادة من ثمارها بسببهم هم أنفسهم، وبطبيعة الحال لا نرى إشكالية في ان يستفيدوا من فرصة الإتفاق النووي لو تخلوّا عن سلوكياتهم السيئة، ونحن بحاجة الى عقد جلسات وتقديم توضحيات حول الإتفاق النووي.

وقال الرئيس روحاني حول أزمة ميانمار: إن منطقتنا شهدت الكثير من الفظائع الا ان ما يبعث على الكثير من الحزن والأسى ويعد من الفظائع التي قل نظيرها في تاريخ المنطقة، هو ما يحدث في ميانمار حيث تشرد مئات الآلاف وقتل الكثير منهم واحرقت منازلهم ومازالت اعمال العنف هذه جارية.

واكد بان على الجميع إدانة ممارسات الجيش والحكومة في ميانمار هذه، والعمل لتقديم أي مساعدة ممكنة للمشردين الميانماريين.

وفضلا عن الكلمة التي سيلقيها الرئيس روحاني أمام قادة الدول المشاركة في الاجتماع، تقرر أن يلتقي بالنخب والايرانيين المقيمين في اميركا وعلماء الدين وزعماء المجتمعات الاسلامية في اميركا، كما سيجري حوارات مع النخب السياسية الخارجية ورؤساء المعاهد الفكرية في اميركا ووسائل الاعلام خلال هذه الزيارة المكثفة.

يُذكر أن إجراء اللقاءات الثنائية مع رؤساء مختلف الدول المشاركة في الإجتماع وكذلك الحوار مع الإعلاميين والصحفيين، من برامج الرئيس روحاني الأخرى خلال مشاركته الخامسة في إجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وسيطرح الرئيس روحاني خلال كلمته امام ممثلي الدول المشاركة في الاجتماع، الإستراتيجيات المنطقية والمبدئية من أجل إحتواء الأزمات والقضايا العالقة على صعيد المنطقة والعالم.