حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، من ان الإتفاقيات العسكرية والأمنية المبرمة بين ايران وإقليم كردستان ستعتبر لاغية في حالة انفصال الإقليم عن العراق، مؤكدا ان الاستفتاء لن يؤمن مصالح إقليم كردستان العراق.

وأفادت وكالة مهر للانباء ان شمخاني اعتبر إجراء الإستفتاء تهديدا جديداً ومزعزعاً لإقليم كردستان العراق.

وأشار الى الدور الحاسم والمؤثر والملحوظ للاكراد في الحكومة العراقية، وضرورة استمرار استثمار ذلك في مسار ترسيخ البنى الامنية والاقتصادية والسياسية في إقليم كردستان، وأضاف: إن توجهات الدول المجاورة للعراق الرافضة للإستفتاء ستؤدي الى إيجاد ظروف معقّدة بالنسبة لكردستان بعد الإستفتاء.

واوضح امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإجراءات والأنشطة السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها ايران عن طريق المحادثات المكثّفة مع مسؤولي إقليم كردستان العراق والحكومة العراقية والدول المجاورة لهذا البلد، وقال: إن ايران تعترف فقط بحكومة واحدة وفيدرالية في العراق.

وتطرق الى مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الثابتة بخصوص ضرورة المحافظة على وحدة أراضي العراق، مضيفا: إن أي مساس بهذا المبدأ الاستراتيجي، سيدفع الى إعادة النظر وتغيير جدي في مسار التعاون بين ايران وإقليم كردستان العراق.

واكد شمخاني ان المعابر الحدودية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية مع مناطق إقليم كردستان العراق لها طابع شرعي فقط في ظل وجود الإقليم جزءا من العراق، مضيفا: إن الإتفاقيات الحدودية قائمة فقط بموافقة الحكومة المركزية في العراق، وان إنفصال إقليم كردستان عن الحكومة المركزية في العراق يعني غلق جميع المعابر الحدودية المشتركة.

وفي جانب آخر من حديثه أشار شمخاني الى الإتفاقيات العسكرية والامنية بين ايران وإقليم كردستان العراق، وقال: إن إنفصال إقليم كردستان عن العراق بمعنى إنهاء جميع هذه الإتفاقيات، حيث ستعيد ايران النظر بشكل جاد في اطار ضمان أمن الحدود المشتركة في خطتها لمواجهة تواجد ونشاط العناصر المعادية للثورة في مناطق من كردستان العراق، وستتصرف بطريقة تختلف تماما عن السابق.

واكد امين المجلس الأعلى للأمن القومي على ضرورة استمرار الحوار لتسوية المشاكل العالقة واعادة النظر في القرارات المتسرعة، مضيفا: مازالت هناك فرصة كافية بالنسبة لمسؤولي كردستان العراق للإستجابة للدعوات الخيّرة بهدف ضمان مصالح المجتمع الكردي والعراق، والحيلولة دون بلورة توجهات مخالفة للأمن في المنطقة.