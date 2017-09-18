تهديد بانفجارات يُجلي آلاف الأشخاص في روسيا أكد مصدر في خدمات الطوارئ الروسية، أنه تم إجلاء أكثر من 21 ألف شخص في 11 منطقة بروسيا خلال الساعات الماضية، بعد تلقيهم 57 اتصالا هاتفيا تهددهم بانفجار عبوات ناسفة.