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|رقم الخبر: 203006
|تاريخ النشر: أيلول 17, 2017
|الوقت: 19:12
|الاقسام: دوليات
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تهديد بانفجارات يُجلي آلاف الأشخاص في روسيا
أكد مصدر في خدمات الطوارئ الروسية، أنه تم إجلاء أكثر من 21 ألف شخص في 11 منطقة بروسيا خلال الساعات الماضية، بعد تلقيهم 57 اتصالا هاتفيا تهددهم بانفجار عبوات ناسفة.
وقال المصدر، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، يوم الأحد: إن جميع هذه الاتصالات- التي وردت في 11 منطقة روسية هدّدت بتفجير محطات السكك الحديدية والحافلات والبنى التحتية ذات الأهمية الاجتماعية والساحة الحمراء في موسكو. وعمليات إجلاء المواطنين من محطات السكك الحديدة ومراكز التسوق لم تتسبب في تعطيل حركة النقل.
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