حاول محتجون اقتحام مبنى بلدية أوديسا جنوب أوكرانيا، تعبيرا عن غضبهم على خلفية مصرع وإصابة أطفال في حريق شب في مخيم صيفي بالمدينة السبت.

وتحولت المظاهرة، التي شارك فيها نحو 200 شخص، وفق تقارير إعلامية، بمن فيهم ذوو ضحايا الحريق والمصابين، إلى أعمال عنف عندما حاول المحتجون كسر أبواب وزجاج مبنى البلدية.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، يذكر أن الحريق اندلع بعد منتصف ليلة السبت في مبنى للمخيم كان بداخله نحو 42 طفلا ما أسفر عن مصرع 3 أطفال.