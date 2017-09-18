أعلن الجيش الفلبيني، يوم الأحد، السيطرة على مركز قيادة المسلحين الموالين لداعش الارهابي في مدينة مراوي جنوبي البلاد، التي تشهد معارك بين الطرفين منذ مايو الماضي.

وأكد الجيش أنه سيطر على المقر بعد معركة دامية بدأت السبت في مسجد ومبنى آخر، وفق "فرانس برس".

وقال الجنرال إدواردو آنو في بيان إن السيطرة على المركز "تضعف المجموعة الإرهابية أكثر، إذ تحرمها من مركزها السابق للقيادة والمراقبة".

وتخوض القوات الفلبينية منذ أربعة اشهر معارك عنيفة لطرد المسلحين، الذين احتلوا أجزاء من المدينة ذات الغالبية المسلمة في بلد غالبيته الساحقة من الكاثوليك.

واندلعت شرارة المعارك في نهاية مايو بعد محاولة فاشلة لاعتقال قائد المسلحين إيسنيلون هابيلون، أحد كبار المطلوبين في العالم، والذي يعتبر زعيم داعش في جنوب شرق آسيا.

واجتاح مئات المسلحين المتطرفين مراوي في 23 مايو وهم يرفعون الرايات السوداء ويدعمهم عدد من المقاتلين الأجانب وسيطروا على أجزاء من المدينة. وذكرت القوات الحكومية أن محاولة القبض على هابيلون دفعت المسلحين إلى الاستعجال في محاولة السيطرة على المدينة وإعلان "خلافة" فيها، على غرار "الخلافة" التي أعلنها داعش في سوريا والعراق.