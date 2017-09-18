على مايبدو أن برلين وضعت استخدام ورقة الأكراد للضغط على أنقرة نصب عينيها، وسط تصعيد بين البلدين سيفضي كما هو ظاهر الى قطع كامل للعلاقات بينهما.

وفي هذا السياق سارعت وزارة الخارجية التركية باستدعاء السفير الالماني لدى أنقرة مساء السبت، معربة عن قلقها من تجمع لحزب كردي تعتبره حكومة تركيا منظمة إرهابية في كولونيا.

وأفادت الوزارة التركية في بيان: نندد بقيام منظمات إرهابية تمثل امتدادا لـ حزب العمال الكردستاني بتنظيم تجمع بمدينة كولونيا الألمانية والسماح بدعاية إرهابية. وأضافت: نقلنا رد فعلنا بصيغة قوية لسفير ألمانيا لدى أنقرة الذي استدعي إلى الوزارة.

ويوم الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري تظاهر نحو 25 ألفا من مؤيدي الأكراد في كولونيا ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحمل بعضهم صور زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوغلان.

يشار الى أن الاتحاد الأوروبي وامريكا يعتبرون ذلك الحزب منظمة إرهابية، وهو محظور في ألمانيا.

وتشهد العلاقات الألمانية التركية توترا غير مسبوق، على خلفية قضايا مختلفة بينها إيواء برلين "إرهابيين" تطالب تركيا بتسليمهم إليها، وآخرون محبوسون في تركيا تقول أنقرة إنهم على ارتباط بمنظمات إرهابية.

وفي هذه الأجواء من التوتر، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرا أنها تؤيد وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والمجمدة حاليا، مما أثار غضب الرئيس التركي.