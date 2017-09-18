دعا الجنرال "مين أونغ هلاينغ" قائد جيش ميانمار البلاد إلى الاتحاد حول "قضية" الروهينغا، الأقلية المسلمة التي اعتبر أن لا جذور لها في بورما، والتي يواجه جيشه اتهامات بممارسة التطهير الممنهج ضدها.

وجماعات إغاثة تحذّر من إزدياد وفيات الروهينغا في بنغلادش

يشار الى أن الجيش الميانماري يزعم أن العمليات التي يقوم بها في شمال ولاية راخين تهدف إلى القضاء على متمردي الروهينغا الذين هاجموا مراكز الشرطة في 25 آب/أغسطس.

إلا أن أعمال العنف عمت المنطقة الحدودية وتسببت بنزوح أكثر من 400 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش، حيث رووا أن جنوداً يرتكبون مجازر بحق مدنيين ويحرقون قرى بكاملها.

ورأى قادة الامم المتحدة أن الحملة العسكرية تحمل جميع بصمات "التطهير العرقي" للروهينغا، الأقلية المحرومة من الجنسية والتي تعاني من الاضطهاد والقمع منذ سنوات.

ولطالما شكلت أوضاع مسلمي الروهينغا موضوعاً شائكاً في بورما، حيث يعتبر العديد من البوذيين الذين يشكلون غالبية في البلاد أن الروهنيغا مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش وينكرون وجود إتنية الروهينغا ويصرون على أنهم "بنغاليون".

وكرر الجنرال مين أونغ هلاينغ هذه النظرية في تعليقات نشرها على صفحته على موقع فيسبوك السبت.

وكتب "يطالبون بالاعتراف بهم كروهينغا، الجماعة التي لم تكن يوماً مجموعة إتنية في بورما. قضية البنغاليين قضية وطنية ونحتاج إلى الوحدة لجلاء الحقيقة".

ويأتي دفاع الجنرال أونغ هلاينغ عن العمليات التي يخوضها جيشه، وسط إدانات دولية لأعمال العنف التي ألقت على بنغلادش مهمة شاقة بإيواء وإطعام اللاجئين الذين يتدفقون إليها.

وتتعرض الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لسيل من الانتقادات على الساحة الدولية بسبب صمتها بشأن القمع الذي تتعرض له أقلية الروهينغا، والتي طلبت من حكومتها الإشارة إليها بصفة "مسلمي ولاية راخين".

هذا وستتوجه الزعيمة البورمية بخطاب إلى الأمة الثلاثاء تتناول فيه الأزمة في ولاية راخين لتخرج بذلك عن صمتها للمرة الأولى منذ اندلاع أعمال العنف.

ويترقب العديد من المراقبين خارج البلاد هذا الخطاب على أمل الحصول على تفسير لصمتها حيال هذه الكارثة الإنسانية التي تتكشف يوماً بعد يوم.

إلا أن مناصري الزعيمة التي تتمتع في بلادها بصورة أشبه بالقداسة لقيادتها خروج بورما من عباءة حكم المجلس العسكري، يقولون إن عليها توخي الحذر من الجيش الذي حكم البلاد على مدى 50 عاماً ولا يزال يتمتع بتأثير قوي فيها.

*الموت يلاحق الروهينغا

الى ذلك قالت وكالة إغاثة يوم الأحد: إن لاجئين من الروهينغا قد يلقوا حتفهم بسبب عدم كفاية الكميات المتاحة من الغذاء والماء والمأوى للأعداد الكبيرة منهم التي هربت إلى بنغلادش من العنف في ميانمار.

وقال مارك بيرس مدير وكالة (إنقذوا الأطفال) للإغاثة ببنغلادش في بيان: يصل العديد من الناس جوعى ومرهقين بلا غذاء ولا ماء. أنا قلق لأن الطلب بالأخص على الغذاء والماء والمأوى والمتطلبات الصحية الأساسية لا يلبى بسبب الأعداد الكبيرة من المعوزين. إن لم تتوافر للأسر احتياجاتها الأساسية فسيسوء الوضع الذي يعانون منه وقد يلقى البعض حتفهم.

وتواجه بنغلادش منذ عقود تدفقات من الروهينغا الهاربين من الإضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

عقيلة أردوغان تحثّ نظيراتها على نصرة مسلمي الروهينغا

*عقيلة أردوغان تحثّ على نصرة الروهينغا

من جهتها حثت سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان نظيراتها في العالم، على التعاون والضغط على المجتمع الدولي للتحرك في مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا.

وقالت أمينة أردوغان في رسالة بعثت بها إلى الأمم المتحدة، "مسلمو الروهينغا هم شريحة من المجتمعات المتجذرة والأصيلة في ميانمار، يواجهون اضطهادا متزايدا في الآونة الأخيرة .. هذا المجتمع يحرم منذ عشرات السنين من حقوقه الاجتماعية والسياسية، ويُمنع من اختيار من يمثله، ويخيّر حاليا بين الموت أو اللجوء إلى بنغلادش".

وتطرقت عقيلة أردوغان في الرسالة إلى زيارتها لمخيمات الروهينغا في منطقة "كوتوبالونغ" البنغالية على الحدود مع ميانمار قائلة: "لقد تركت في نفسي والوفد المرافق أثرا عميقا، من المخجل حقيقة مشاهدة هذه المأساة الإنسانية التي أبى المجتمع الدولي الإصغاء إليها ورؤيتها".

وأعربت عن أملها في أن "تلتقي زوجات الزعماء في الجهود التي تساهم في حل الأزمة، من خلال الضغط على المجتمع الدولي من أجل التحرك".

ولفتت عقيلة الرئيس التركي إلى أن الانتهاكات بحق مسلمي الروهينغا تتعارض مع المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشددة على أن بلادها تبذل ما في وسعها دبلوماسيا وإنسانيا إزاء هذه الأزمة.