أشخاص عثروا على أشباههم في المتاحف! يُقال: (يخلق من الشبه أربعين)، لكن هل كان ذلك يشمل أن يجد الشخص من يُشبهه حد التطابق في الرسومات والأعمال الفنية في المتاحف بمحض الصدفة؟!