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رقم الخبر: 202998 تاريخ النشر: أيلول 17, 2017 الوقت: 15:52 الاقسام: منوعات  
أشخاص عثروا على أشباههم في المتاحف!

أشخاص عثروا على أشباههم في المتاحف!

يُقال: (يخلق من الشبه أربعين)، لكن هل كان ذلك يشمل أن يجد الشخص من يُشبهه حد التطابق في الرسومات والأعمال الفنية في المتاحف بمحض الصدفة؟!

أمرٌ غريب أن تعثر على شخصٍ يُشبهك حد التطابق في لوحة فنية رُسمت منذ مئات السنين ومعروضة في متحف أو معرض فني! هل سيُصيبك ذلك بالهلع؟! شاهد ردة فعل هؤلاء ممن عثروا على نُسخهم الفنية في المتاحف وكيف كانت ردة فعلهم على ذلك؟!.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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