استمرت اليوم الاحد الإحتجاجات لليوم الثاني على التوالي في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية، على قرار قاض من قضاة المحكمة الجنائية ببراءة ضابط شرطة (سابق) أبيض من تهمة قتل رجل أسود.

وسارت مجموعة من المحتجين عبر مركز تجاري وهم يرددون الهتافات المناهضة للعنصرية، مما دفع الشرطة إلى إغلاق مدخل مركز (ويست كونتر سنتر) الواقع غرب المدينة، بحسب صحيفة "سانت لويس بوست – ديسباتش".

من جانبها أفادت وزارة العدل الأمريكية أنها لن تطالب بإجراء تحقيق فى الحقوق المدنية في القضية، فيما أوضحت المتحدثة باسم وزارة العدل لورين إرسام في بيان: إن شعبة الحقوق المدنية اختتمت استعراضها وتحليلها الداخلي في سبتمبر من العام الماضي، ووافقت على أن الأدلة المرفقة لم تدعم الملاحقة القضائية بموجب القوانين الاتحادية للحقوق المدنية الجنائية.

وتابعت الوزارة الامريكية في بيانها أنها لم تصدر أي بيان في ذلك الوقت، تجنبا لأي تأثير على القضية الجنائية المعلقة.

يشار الى أن القضاء الامريكي يقوم بتبرئة عناصر الشرطة بشكل دائم، على الرغم من ارتكابهم جرائم قتل بحق محتجين غالبيتهم من السود.