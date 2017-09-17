لجنة إيطالية ليبية: أنقذنا 13500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن هناك تقدّما في مجال إنقاذ المهاجرين، وأن أكثر من 13500 مهاجر تم إنقاذهم على شواطئ ليبيا، بعد تعاون لجنة إيطالية ليبية مختصة بملف الهجرة غير القانونية.