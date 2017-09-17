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رقم الخبر: 202954 تاريخ النشر: أيلول 16, 2017 الوقت: 20:00 الاقسام: عربيات  
لجنة إيطالية ليبية: أنقذنا 13500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

لجنة إيطالية ليبية: أنقذنا 13500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن هناك تقدّما في مجال إنقاذ المهاجرين، وأن أكثر من 13500 مهاجر تم إنقاذهم على شواطئ ليبيا، بعد تعاون لجنة إيطالية ليبية مختصة بملف الهجرة غير القانونية.

وبالخصوص اجتمعت وزارة الداخلية الإيطالية، مع ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع والخارجية في حكومة الوفاق برئاسة وكيل وزير داخلية الوفاق عبد السلام عاشور، لاتخاد الإجراءات حيال أزمة المهاجرين، وبذل الجهد ووضع الخطط المناسبة.

 
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مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
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