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|رقم الخبر: 202953
|تاريخ النشر: أيلول 16, 2017
|الوقت: 19:56
|الاقسام: عربيات
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حركة الشباب الصومالية تهاجم بلدة قريبة من الحدود الكينية
هاجمت عناصر حركة الشباب الصومالية بلدة (إلواك) القريبة من الحدود الكينية، وقاموا بتدمير مقرات الإدارة الإقليمية ومركز الشرطة.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) السبت، أن مقاتلي الحركة قاموا بنهب الإمدادات الإنسانية بعد هجومهم على البلدة ومكوثهم فيها عدة ساعات.
وكانت قوات الحكومة الصومالية قد انسحبت من البلدة في وقت سابق، وقال مسؤولون محليون "إن المسلحين حذروا سكان البلدة من التعامل مع الجيش الصومالي أو قوات التدخل التابعة للاتحاد الأفريقي".
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