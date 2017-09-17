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رقم الخبر: 202952 تاريخ النشر: أيلول 16, 2017 الوقت: 19:53 الاقسام: عربيات  
السلطة الفلسطينية لن تحلّ نادي الأسير الفلسطيني وستواصل تحويل ميزانياته

السلطة الفلسطينية لن تحلّ نادي الأسير الفلسطيني وستواصل تحويل ميزانياته

أصدر نادي الأسير الفلسطيني بياناً قال فيه إن أنشطته ستستمر كالمعتاد ولا نيّة لحلّه، وذلك بخلاف تقارير سابقة تحدثت عن وقف ميزانية النادي من جانب السلطة الفلسطينية.

وينضم البيان إلى بيان أصدره سكرتير اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، نفى فيه نيّة حلّ النادي، وشدد على انه أُقيم بمجهود أسرى فتح وسيواصل القيام بدوره المخلص.

من جهتها، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أنه وبحسب نشطاء مركزيين في النادي فقد عُقدت في الأيام الأخيرة لقاءات بين مديري النادي وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وسُلّمت اللجنة خلالها كتاباً فيه تهديد واضح بنضالٍ جماهيري وإعلامي ضد الخطوة.

 
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مصدر الخبر: القدس المحتلة/وكالات
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