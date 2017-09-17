أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، أكبر مشروع عالمي للطاقة الشمسية في موقع واحد بدبي بتكلفة 14 مليار درهم حوالي "8/3 مليار دولار أمريكي"، بطاقة 700 ميغاوات.

وقال بن راشد، في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع "تويتر": أطلقنا الْيَوْمَ أكبر مشروع عالمي للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد بدبي بتكلفة 14 مليار درهم، وقدرة 700 ميجاوات.

وأضاف نائب رئيس الدولة: "تتضمن الخطة أيضا رصد 500 مليون للبحث والتطوير خلال الفترة القادمة، في مجال الشبكات الذكية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة".