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|رقم الخبر: 202951
|تاريخ النشر: أيلول 16, 2017
|الوقت: 19:50
|الاقسام: عربيات
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الإمارات تطلق أكبر مشروع عالمي للطاقة الشمسية بدبي بتكلفة 4 مليارات دولار
أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، أكبر مشروع عالمي للطاقة الشمسية في موقع واحد بدبي بتكلفة 14 مليار درهم حوالي "8/3 مليار دولار أمريكي"، بطاقة 700 ميغاوات.
وقال بن راشد، في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع "تويتر": أطلقنا الْيَوْمَ أكبر مشروع عالمي للطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد بدبي بتكلفة 14 مليار درهم، وقدرة 700 ميجاوات.
وأضاف نائب رئيس الدولة: "تتضمن الخطة أيضا رصد 500 مليون للبحث والتطوير خلال الفترة القادمة، في مجال الشبكات الذكية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة".
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