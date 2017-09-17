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رقم الخبر: 202950 تاريخ النشر: أيلول 16, 2017 الوقت: 19:48 الاقسام: عربيات  
البحرين: ارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام في" سجن جو"

البحرين: ارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام في" سجن جو"

تداول نشطاء على موقع "تويتر" معلومات تؤكد ارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن "جو" المركزي.

وقال عدد من النشطاء في تغريدات لهم إن معتقلي مبنى 1 في سجن "جو" بدأوا إضرابًا عن الطعام على غرار إضراب المعتقلين السياسيين الذي بدأ قبل نحو أسبوع في السجن نفسه.

وبحسب النشطاء، ورد اتصال من داخل السجن يفيد بأن المعتقلين المضربين عن الطعام تم نقلهم إلى الطابق الأرضي، وهم ممنوعون من شرب المياه حتى فك الإضراب.

كما أدان علماء البحرين تعديات الأجهزة الأمنية التي دفعت بالمعتقلين إلى الإضراب عن الطعام، وطالبوا بتدخل أممي لكشف جرائم إدارات السجون تجاه معتقلي الرأي وكشف ما يجري داخل غرف الموت التي يديرها جهاز الأمن الوطني.

وكان عدد من عوائل المعتقلين المضربين عن الطعام قد دخلوا إضرابًا مفتوحًا تضامنًا مع أبنائهم، ورفعوا قائمة طالبوا فيها الجهات المعنية بوقف معاناة أبنائهم وحصولهم على أبسط حقوقهم وحمايتهم.

 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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