أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير لها بأن السلطات السعودية اعتقلت عشرات الأشخاص بينهم رجال دين بارزون، في إطار حملة اعتقالات تحمل دوافع سياسية بعد 3 أشهر من تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد في حزيران/يونيو من العام الحالي".

وأضافت المنظمة إنه منذ عام 2014 حاكمت السلطات السعودية كل المعارضين تقريباً في المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية.

وحملة الاعتقالات التي بحسب تقارير، طالت سلمان العودة وعوض القرني وأكثر من 10 آخرين منذ 10 أيلول/سبتمبر، هي الأحدث في حملة مستمرة ضد معارضين، بينهم ناشطون وصحفيون وكُتّاب سلميون.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إنه "يبدو أن لهذه الاعتقالات دوافع سياسية، وهي علامة أخرى على أن محمد بن سلمان غير مهتم في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون"، وأضافت "ستضيع الجهود التي يبذلها السعوديون لمعالجة التطرف هباءً إن بقيت الحكومة تسجن كل شخص بسبب وجهة نظره السياسية".

في السياق ذاته، قالت منظمة العفو الدولية إن حملة الاعتقالات هذه هي الأكبر خلال أسبوع واحد منذ سنوات، مشيرةً إلى توقيف أكثر من 20 شخصاً واقتيادهم إلى جهات غير معلومة.