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رقم الخبر: 202948 تاريخ النشر: أيلول 16, 2017 الوقت: 19:43 الاقسام: عربيات  
الخارجية القطرية تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

الخارجية القطرية تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

حذرت وزارة الخارجية القطرية مواطنيها في بيان الجمعة من السفر إلى مصر قائلة إن التحذير فرضته الإجراءات الأمنية المصرية.

وقال البيان الذي نشر على موقع الوزارة: "حذرت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المواطنين القطريين من السفر إلى جمهورية مصر العربية... هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى مصر".

 
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مصدر الخبر: الدوحة/وكالات
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