حذرت وزارة الخارجية القطرية مواطنيها في بيان الجمعة من السفر إلى مصر قائلة إن التحذير فرضته الإجراءات الأمنية المصرية.

وقال البيان الذي نشر على موقع الوزارة: "حذرت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المواطنين القطريين من السفر إلى جمهورية مصر العربية... هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى مصر".