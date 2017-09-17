قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، السبت "في معركة فجر الجرود انتصرنا على الإرهاب بشجاعة وكنا على قدر الثقة بشهادة الخبراء المحليين والأجانب والجيوش الصديقة، والمعركة التي خاضها الجيش ضد تنظيم داعش كانت أكثر من ناجحة بكل المعايير العسكرية".

وتوجه عون إلى العسكريين خلال احتفال تكريمي للألوية التي شاركت في معركة فجر الجرود من قاعدة رياق الجوية السبت قائلاً "حققتم الهدفين الأساسيين من فجر الجرود. الأول تحرير الأرض من الإرهاب والثاني معرفة مصير العسكريين المخطوفين، عليكم مضاعفة الجهوزية لمواجهة العدو الإسرائيلي الذي لم ينفك يهدد الأمن اللبناني".

وتابع قائد الجيش "انتصرنا وانتصرت بنا الدولة في ظلّ التحديات الحالية وحربنا الاستباقية ضد الإرهاب متواصلة وسنلاحق كل من تطاول على لبنان والجيش، ولا يزال أمامنا الكثير ولا سيما محاربة خلايا الإرهاب النائمة".

وعن سلسلة التوقيفات التي يقوم بها الجيش قال عون "بدأت سلسلة التوقيفات وسيتم إلقاء القبض على كل من تثبت علاقته بالاعتداء على الوطن ولن يبقى في البلد أي مكان لمثيري الشغب".

إلى ذلك أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أن جميع الإرهابيين ـ ومن بينهم أبو مالك التلي ـ قد غادروا الأراضي اللبنانية إلى سوريا برا ولم يغادر أحد منهم عبر مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

ونفت المديرية ـ في بيان لها السبت، نفيا قاطعا ما ذكرته إحدى الصحف الصادرة صباح السبت والتي نشرت مقالا لأحد المحللين الصحفيين المعروفين أشار فيه إلى أن جرحى التنظيمين الإرهابيين (النصرة) و (أهل الشام) وربما أبو مالك التلي قد غادروا لبنان إلى تركيا ثم إدلب عن طريق مطار بيروت بموافقة حكومة لبنان.

من جانبها أكدت قيادة الجيش اللبناني، أن زورقين إسرائيليين، اخترقا المياه الإقليمية، كما اخترقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء في الجنوب اللبناني.

وجاء في بيان صدر عن الجيش، حسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن الوكالة الوطنية اللبنانية، أن "زورقين حربيين تابعين لسلاح البحرية الإسرائيلية دخلا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة رأس الناقورة وتوغلا مسافة 200 متر".

وأشار البيان، إلى أن قيادة الجيش تجري متابعة مكثفة لموضوع الخروقات التي تنفذها" إسرائيل" داخل الأراضي اللبنانية وتقوم أيضا بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل".

كما أصدرت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، البيان الآتي، "أقدمت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي باختراق الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفر كلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب بالتحديد منطقة رميش، ثم غادرت الأجواء عائدة من حيث انطلقت".

وفي سياق آخر حلت، السبت، الذكرى الـ 35 لمجزرة صبرا وشاتيلا التي وقعت في 16 من سبتمبر عام 1982 في مخيمي صبرا وشاتيلا في لبنان والذي ارتكبها كيان العدو الصهيوني.

واستمرت المجازر المرتكبة بحق أبناء المخيم لمدة ثلاثة أيام وهي 16-17-18 سبتمبر سقط خلالها عدد كبير من الشهداء في المذبحة من رجال وأطفال ونساء وشيوخ من المدنيين العزل، غالبيتهم من الفلسطينيين، فيما سقط أيضا خلال المجزرة لبنانيون، وقدر عدد الشهداء وقتها بين 3500 إلى 5000 شهيد من أصل عشرين ألف نسمة كانوا يسكنون صبرا وشاتيلا وقت حدوث المجزرة.

وبدأت المجزرة بعد أن طوق جيش العدو الصهيوني بقيادة وزير الحرب آنذاك أرئيل شارون، ورافائيل ايتان، وارتكبت هذه المذبحة بعيدا عن وسائل الإعلام، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء وغيرها في عمليات التصفية لسكان المخيم، وكانت مهمة جيش العدو محاصرة المخيم وإنارته ليلا بالقنابل المضيئة.

وقام جيش العدو الصهيوني وجيش لبنان الجنوبي المتعاون معه بمحاصرة مخيمي صبرا وشاتيلا، وتم إنزال مئات المسلحين بذريعة البحث عن مقاتلين فلسطينيين، ولم يكن في المخيم سوى الأطفال والشيوخ والنساء وقام المسلحون بقتل النساء والأطفال، وكانت معظم الجثث في شوارع المخيم، ومن ثم دخلت الجرافات الإسرائيلية لجرف المخيم وهدم المنازل لإخفاء الجريمة.

ونفذت المجزرة انتقاما من الفلسطينيين الذين صمدوا في مواجهة آلة الحرب الصهيونية طيلة ثلاثة أشهر من الحصار، الذي انتهى بضمانات دولية بحماية سكان المخيمات العزل بعد خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت، لكن الدول الضامنة لم تفِ بالتزاماتها وتركت الأبرياء يواجهون مصيرهم قتلا وذبحا وبقرا للبطون.

وهدفت المجزرة إلى بث الرعب في نفوس الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة خارج لبنان، وتأجيج الفتن الداخلية هناك، واستكمال الضربة التي وجهها الاجتياح الصهيوني عام 1982 للوجود الفلسطيني في لبنان، وتحريض الفلسطينيين على قيادتهم بذريعة أنها غادرت لبنان وتركتهم دون حماية.

وعلى أثر المجزرة أمرت حكومة الكيان الصهيوني المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وقرر رئيس المحكمة العليا إسحاق كاهن، أن يرأس اللجنة بنفسه، وسميت "لجنة كاهان"، وأعلنت اللجنة عام 1983 نتائج البحث.

وأقرت اللجنة أن وزير جيش الكيان الصهيوني في حينه أرائيل شارون يحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسع للحيلولة دونها، كما انتقدت اللجنة رئيس وزراء الكيان مناحيم بيغن، ووزير الخارجية الأسبق إسحاق شامير، ورئيس أركان جيش العدو الأسبق رفائيل ايتان وقادة المخابرات، موضحة أنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت.