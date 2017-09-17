أيدت محكمة النقض المصرية حكمًا نهائيًا وباتًا على الرئيس المعزول محمد مرسي، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، في قضية التخابر مع قطر، فيما ألغت حكمًا بسجنه لمدة 15 عامًا في نفس القضية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن "محكمة النقض أيدت في جلستها المنعقدة السبت، عقوبة السجن المؤبد بحق الرئيس السابق محمد مرسي".

وأضافت الوكالة "كما أيدت المحكمة حكمًا باتًا بإعدام ثلاثة متهمين منتمين لجماعة الإخوان في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر".

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت مرسي بالسجن لمدة 40 عامًا في القضية ذاتها، وقبلت محكمة النقض السبت الطعن المقدم من مرسي، وخففت الحكم إلى السجن لمدة 25 عامًا.

من جهة اخرى أحالت محكمة جنايات القاهرة، السبت، أوراق 7 منتمين لتنظيم "داعش" إلى المفتى تمهيدا للحكم بإعدامهم، لإدانتهم في قضية قتل 20 مسيحيا مصريا في ليبيا في 2015.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة حددت جلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم، بعد أن يرد إليها رأي المفتي، علما أنه رأي استشاري.

وحوكم في القضية التي بدأ نظرها في مارس آذار 20 متهما بينهم 4 غيابيا.

وقالت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين للمحاكمة إن اثنين منهم، أحدهما هارب، شاركا في قتل المسيحيين الذين بث تنظيم "داعش" شريط فيديو يصور قطع رؤوسهم في فبراير 2015.

وقال المصدر إن الاثنين من بين السبعة الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي.

وشملت الاتهامات التي وجهت للمتهمين احتجاز المسيحيين العشرين في ليبيا قبل قتلهم للتأثير على السلطة العامة في مصر، والالتحاق بتنظيم "داعش" في ليبيا وعبور الحدود إلى ليبيا بالطريق غير القانوني، وتأسيس جماعة على نحو مخالف للقانون في محافظة مطروح أقصى شمال غربي مصر.