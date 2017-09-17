* شهداء في غارة للتحالف السعودي على الخط العام بتعز

قتلى وجرحى من المدنيين في اشتباكات عنيفة وسط عدن

أطلقت القوة الصاروخية مساء الجمعة صاروخين من نوع "زلزال 1" وأطلقت القوة المدفعية في الجيش اليمني واللجان الشعبية عددا من قذائفها على تجمعات مرتزقة التحالف السعودي أطراف صحراء ميدي شمال غرب اليمن.

وأفاد مصدر عسكري لـ" المسيرة نت" عن إطلاق القوة الصاروخية لصاروخين نوع" زلزال1 "على تجمع لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي بالتزامن مع قصف تجمع المرتزقة بعدد من قذائفها المدفعية.

وأضاف المصدر أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من إحراق مخزن أسلحة لمرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي.

إلى ذلك شهدت مدينة عدن السبت اشتباكات عنيفة بين طرفي مرتزقة قوى الغزو والاحتلال أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات ما يسمى "الحزام الأمني" وأخرى مما يسمى "ألوية الحماية الرئاسية" بحي العريش بخور مكسر، مشيراً أنها لا زالت مستمرة حتى اللحظة وأسفرت عن مقتل مواطن وإصابة آخر من المدنيين.

ونقل موقع "عدن الغد" عن تمكن قوات "الحزام الأمني" من انتزاع السيطرة على جولة الرحاب من قوات القطاع الشرقي التابعة للحماية الرئاسية في حين تمكنت قوات القطاع الشرقي من السيطرة على طول الخط الرابط بين مقر الأمن المركزي وجولة الرحاب والاستيلاء على طقم وإعطاب مدرعة تابعة للحزام الأمني.

وتأتي هذه الاشتباكات في إطار مسلسل الانفلات الأمني الذي تشهده مدينة عدن والمحافظات الجنوبية في ظل سيطرة قوى الغزو والاحتلال وانتشار الجماعات التكفيرية والمليشيات المسلحة التابعة لها في العديد من المناطق جنوب اليمن.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، السبت، في هجوم مباغت للجيش واللجان الشعبية في محافظتي لحج والجوف.

وأكد مصدر عسكري مقتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان في هجوم مباغت للجيش واللجان على مواقع بمنطقة كرش بالمحافظة.

وأضاف المصدر أن وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية دمرت آلية للمرتزقة بعبوة ناسفة في مديرية المتون، مؤكدا مصرع وإصابة من كان على متنها.

وكان 3 من مرتزقة العدوان قد لاقوا مصرعهم قنصا، في وقت سابق السبت، في تبة القناصين بمديرية الغيل بمحافظة الجوف، كما هاجمت وحدات الجيش واللجان الشعبية مواقع للمرتزقة في نوبة صابر بوادي شواق بمديرية الغيل بالجوف.

وكانت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبة قد قصفت، مساء الجمعة، تجمعات لمرتزقة العدوان جنوب وشرق كهبوب بمحافظة لحج محققة إصابات مباشرة.

من جانب آخر استشهد مدنيان السبت، جراء غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت دراجتهما على الخط العام بمحافظة تعز.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" بسقوط شهيدين في غارة لطيران العدوان استهدفت دراجتهما النارية في الخط العام بمنطقة البرح في مديرية مقبنة بالمحافظة.

وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة ثانية على منطقة الكمب بالقرب من مصنع إسمنت البرح بالمديرية ذاتها.

وكان 4 مواطنين قد استشهدوا، الجمعة، جراء غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت شاحنة نقل بمنطقة البرادة في البرح، كما شن طيران العدوان 5 غارات جنوب سوق البرح بالمديرية.

واستشهدت امرأة وولدها، الخميس، إثر سقوط قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على قرية الصيار بالصلو بذات المحافظة.