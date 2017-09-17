بغداد/نافع الكعبي - بدأت القوات العراقية، في وقت مبكر من صباح السبت، عملية عسكرية واسعة لتحرير منطقة عكاشات بمحافظة الأنبار (غرب العراق) من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، فيما ألقى الطيران العراقي آلاف المنشورات فوق بلدات المحافظة الواقعة تحت سيطرة التنظيم تبشر سكان تلك المناطق بقرب ساعة التحرير، في وقت اتفق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ونظيره التركي بن علي يلدريم، الجمعة، على العمل سويا لدفع إقليم كردستان للتراجع عن الاستفتاء، بينما دعت الولايات المتحدة، إقليم كردستان العراق، إلى إلغاء استفتاء الانفصال، المقرّر في 25 سبتمبر/ أيلول الحالي، معتبرة أنّه يصرف الأنظار عن جهود دحر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات الحشد الشعبي، أحمد الأسدي، السبت 16 سبتمبر/أيلول، عن انطلاق عمليات تحرير عكاشات غرب الأنبار، من أربعة محاور.

وقال بيان صادر عن مديرية إعلام الحشد الشعبي: بهمة الأبطال وبسالة الشجعان من أبنائكم في الجيش والحشد الشعبي وقوات الحدود، انطلقت ومن أربعة محاور عمليات تحرير عكاشات وفتح الطريق بين عكاشات والطريق السريع، وتأمين الحدود الدولية شمال عكاشات وتطهير هذه المنطقة الاستراتيجية من رجس الدواعش".

وأضاف البيان "هذه العملية تأتي استكمالا للانتصارات النوعية، وإحكاما لطوق التحرير الكامل للأراضي العراقية، وردا سريعا ومباغتا على العملية الإرهابية، التي استهدفت الأبرياء في الناصرية".

من جانبه، افاد مصدر عسكري بمحافظة الأنبار، السبت، بانطلاق عملية واسعة لتحرير منطقة عكاشات من "داعش" غربي المحافظة، في حين رجَّح مصدر في حشد الأنبار، أن تنطلق عملية تحرير قضاء عنة من مسلحي تنظيم "داعش"، السبت أمس ، كاشفًا عن وصول قوات اميركية الى قاعدة "عين الاسد" في البغدادي استعدادا للمعركة المرتقبة، فيما أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، السبت، بأن انتحاريا فجر نفسه في مدرسة بمنطقة الدور جنوب شرق تكريت، مشيرا الى أن القوات الامنية المشتركة فرضت حظر للتجوال للبحث عن انتحاريين اخرين.

وأكد مصدر في قيادة عمليات الجزيرة والبادية للجيش المسؤولة عن أمن غرب الأنبار، أن العملية العسكرية التي انطلقت في عكاشات (300 كيلومتر غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار) بدأت من محاور عدة، لافتا خلال حديث صحافي، إلى مشاركة الفرق الأولى والثامنة والعاشرة بالجيش، والفوج التكتيكي التابع لشرطة الأنبار، ومسلحي العشائر، ومقاتلين من مليشيا "الحشد الشعبي" في المعركة.

وأشار إلى أن تقدم القوات المشتركة باتجاه عكاشات يتم تحت غطاء جوي ومدفعي مكثف من أجل تفكيك دفاعات تنظيم "داعش" في المنطقة، مبينا أن العملية العسكرية هناك، تمثل بداية لتحرير بلدات غرب الأنبار كالقائم وعانة وراوة.

وفي السياق، قالت خلية الإعلام الحربي التابعة للقوات العراقية المشتركة، السبت: إن الطيران العراقي ألقى آلاف المنشورات فوق المناطق التي ما تزال تحت سيطرة تنظيم "داعش" غرب محافظة الأنبار تطالب عناصر التنظيم بالاستسلام أو الموت، موضحة في بيان أن المنشورات ألقيت فوق مناطق القائم وعانة وراوة وعكاشات.

في غضون ذلك، قالت خلية الإعلام الحربي في بيان منفصل: إن العمليات النفسية التابعة للقوات العراقية بدأت بثا إذاعيا إلى سكان المناطق التي ما تزال تحت سيطرة تنظيم "داعش" غرب الأنبار، مطالبة الأهالي في القائم وعانة وراوة وعكاشات بالاستماع للتوصيات والإرشادات والأخبار التي سيتم بثها.

وكان الطيران العراقي وجه ضربات جوية لمعسكر تابع لتنظيم "داعش" في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار التي تربط العراق بالأردن، وأكد الجيش أن الضربات تسببت بمقتل عدد من عناصر التنظيم الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في المدن الآمنة.

وأكد ضابط في قيادة عمليات الجزيرة والبادية المسؤولة عن أمن غرب الأنبار، أن طائرات عراقية مقاتلة نفذت غارات جوية في بلدة عانة وقرية الريحانة غرب المدينة، مبينا خلال حديث صحافي أن مدفعية الجيش العراقي قصفت أوكار التنظيم في هذه المناطق.

وأشار إلى أن عملية القصف جاءت لصد هجوم كان يحضر له تنظيم "داعش" لاستهداف تجمعات الجيش العراقي في منطقة الصكرة، انطلاقا من المناطق التي لا تزال تحت سيطرته غرب العراق.

* تفجير إنتحاري بصلاح الدين

وفي الأثناء، أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، السبت، بأن انتحاريا فجر نفسه في مدرسة بمنطقة الدور جنوب شرق تكريت، مشيرا الى أن القوات الامنية المشتركة فرضت حظر للتجوال للبحث عن انتحاريين اخرين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن ابطال اللواء التاسع من حشد كربلاء وحشد الدور والشرطة المحلية احبطوا هجوما انتحاريا لثلاثة انغماسيين من تنظيم داعش داخل مدرسة في مجمع الدور السكني جنوب شرق تكريت".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "احد الانتحاريين فجر نفسه داخل المدرسة، دون وقوع اصابات بشرية تذكر"، مشيرا الى ان "الانتحاريين الاخرين فرا الى جهة مجهولة".

وتابع أن "القوات المشتركة فرضت حظرا للتجوال في قضاء الدور للبحث عن الانتحاريين".

وكان مصدر امني في صلاح الدين افاد، في (15 آب 2017)، بمقتل خمسة عناصر من "داعش" خططوا لشن هجمات انتحارية شرق المحافظة.

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، الجمعة، بان ثلاثة من مسلحي تنظيم "داعش" سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار غامض في منطقة المطيبيجة شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن مركبة تحمل مسلحي داعش في المطيبيجة شرق صلاح الدين تعرضت لانفجار غامض ادى الى مقتل اثنين من مسلحي التنظيم واصابة ثالث بجروح وفق المعلومات الاولية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه "لم يعرف اذا كان الانفجار بسبب قصف جوي او انفجار عبوة او مواد متفجرة كانت محمولة داخل المركبة".

* مقتل "ثاني سياف بداعش" في الحويجة

في غضون ذلك، أعلن القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري، عن مقتل "ثاني سياف" في تنظيم "داعش" في قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك خلال شهر أيلول الحالي.

وقال المعموري في حديث صحافي: إن سيافا في تنظيم داعش قتل قرب منزله بنيران مجهولين في أطراف قضاء الحويجة جنوب كركوك في حادثة هي الثانية من نوعها خلال شهر أيلول الحالي".

وأضاف المعموري: إن عمليات قتل قيادات ومسلحي داعش شهدت ارتفاعا ملحوظا في دلالة على وجود رفض شعبي من قبل الأهالي لجرائم التنظيم".

* دعوات دولية وإقليمية إلى إلغاء استفتاء كردستان

سياسياً، قال البيت الأبيض، في بيان، مساء الجمعة - السبت، إنّ الولايات المتحدة "لا تدعم" نية حكومة الإقليم في إجراء استفتاء في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأوضح البيان، أنّ واشنطن أكدت لقادة حكومة الإقليم، أنّ "الاستفتاء هو تشتيت لجهود هزيمة داعش، وتشتيت لتوطيد الاستقرار في المناطق المحررة".

ورأى أنّ "إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها بالتحديد، استفزازي ومزعزع للاستقرار".

وطالب البيت الأبيض، حكومة الإقليم "بإلغاء الاستفتاء والدخول في حوار جدي ومستديم مع (الحكومة المركزية في) بغداد، والتي أشارت الولايات المتحدة لعدة مرات إلى أنّها مستعدة لتسهيل قيامه".

وصوّت برلمان إقليم كردستان العراق، الجمعة، على قرار إجراء استفتاء الانفصال عن العراق، في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن عدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء المخالف للدستور، بحسب وصفه.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقّاها العبادي، من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، بحسب بيان حكومي عراقي، أمس الجمعة.

ونقل البيان عن يلدريم قوله، إنّ استفتاء الانفصال الكردي يمثل "خطوة خاطئة"، مؤكدًا أنّ على إدارة إقليم كردستان العدول عن هذا القرار في أقرب وقت ممكن، معتبراً أنّ الاستفتاء "لن يعود بالنفع على الإقليم والشعب الكردي والمنطقة".

* قيادي كردي: الدول العظمى طلبت تأجيل الاستفتاء لعامين

من جانبه، كشف قيادي كردي مقرب من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، السبت، عن مقترح الدول العظمى للبارزاني مقابل تأجيل الاستفتاء، فيما اشار الى ان هذه الدول ستقوم بحل المشاكل بين الاقليم والمركز.

وقال سكرتير الحزب الاشتراكي الكردستاني محمد حاجي محمود في تصريح لـ الشرق الاوسط، وتابعته وسائل إعلام: إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والأمم المتحدة، عرضت مناقشة أوضاع الإقليم، بما في ذلك استفتاء الاستقلال في الأمم المتحدة، مقابل أن ترجئ القيادة الكردستانية الاستفتاء عامين".

وأضاف: إن المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد داعش بريت ماكغورك، وسفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، قدموا هذا العرض إلى بارزاني الخميس الماضي"، لافتا الى انهم "أكدوا أنه في حال رفضه فإن على الإقليم تحمل التبعات".