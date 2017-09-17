أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، انه سيزور ايران رسميا في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر المقبل ويجتمع خلالها مع كبار مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأشار اردوغان في مقابلة مع قناة «آ.خبر» التركية الى العلاقات الوثيقة التي تربط تركيا بايران، وأضاف؛ إنه سيتباحث خلال زيارته مع المسؤولين الايرانيين حول مكافحة الارهاب والعناصر الارهابية في جبال قنديل والقضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفيما اكد على مواصلة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين اوضح انه سيتم خلال زيارته عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية الاستراتيجية المشتركة بين ايران وتركيا.

وسيتوجه رئيس اركان الجيش التركي اللواء خلوصي اكار الى طهران قبل زيارة اردوغان.

يذكر ان لقاءً جمع الرئيسين التركي والايراني قبل اسبوع على هامش اجتماع قمة منظمة التعاون الاسلامي في كازاخستان.