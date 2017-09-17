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رقم الخبر: 202942 تاريخ النشر: أيلول 16, 2017 الوقت: 19:02 الاقسام: محليات  
بروجردي: لجنة مراقبة الإتفاق النووي سترد بقوة على الإجراء الامريكي الأخير
بمنع بيع طائرات جديدة لايران

بروجردي: لجنة مراقبة الإتفاق النووي سترد بقوة على الإجراء الامريكي الأخير

قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، علاء الدين بروجردي، ان لجنة مراقبة خطة العمل المشترك سترد بقوة وحزم قريبا على الإجراء الامريكي الأخير.
وأشار علاء الدين بروجردي في تصريح له على هامش اول معرض دولي للنقل الجوي ومعدات المطارات، حسب ما أفادت وكالة انباء تسنيم، الى اجراء الرئيس الامريكي في الموافقة على قرار الكونغرس في فرض حظر جديد على منع بيع طائرات جديدة لايران، قائلاً: إن هذا الامر يتعارض مع نص ومضمون الإتفاق النووي وان مجلس الشورى الاسلامي وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية سترد بقوة وحزم عبر لجنة مراقبة الإتفاق النووي على وقاحة وإنتهاك امريكا.
واضاف: تم التأكيد مرتين في الإتفاق النووي، مرة في النص ومرة في البروتوكول الاضافي على وجوب بيع طائرات نقل الركاب دون أي قيود.
وتابع بروجردي القول: إن افضل رد على قرار مجلس الشيوخ الامريكي بالتأكيد هو هذا المعرض الحالي (المعرض الدولي للنقل الجوي ومعدات المطارات) الذي يؤكد الإعتماد على القدرات الوطنية، وهذه القدرات هي ثمرة مرحلة الحظر الطويلة، فخلافا لما كان يتصوره الامريكان عن ان الحظر سيجبرنا على التراجع، أفلحنا في التقدم عبر الاعتماد على علوم الخبراء الايرانيين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والقوات المسلحة لا سيما القوات الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية.
وأكد بروجردي ان الشعب الذي يجبر طائرة مسيرة امريكية على الهبوط ويصنع شبيهة لها خلال اربع سنوات ويستخدمها، لن يتراجع بالتأكيد امام هكذا اجراءات التي اثبتت مرة أخرى انتهاك امريكا.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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