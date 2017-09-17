* الكيان الصهيوني وإقامة العلاقات معه، عقبة تحول دون التغلّب على التهديدات في المنطقة

في معرض إشارته الى الهزائم المتتالية للجماعات الإرهابية التكفيرية وعلى رأسها (داعش)، أكد سفير إيران في بيروت، محمد فتح علي، خلال حواره الخاص مع إرنا، على حاجة المنطقة لإعادة الترتيب الأمني وفق آراء كافة اللاعبين الإقليميين خلال المرحلة الراهنة من الإنتقال الى ما بعد داعش.

وجاء الحوار مع سفير إيران لدى لبنان بمناسبة عقد إحد الإجتماعات المختصة والفرعية للدورة الثانية لـ (المؤتمر الأمني في طهران) ببيروت.

وأضاف: إن الكيان الصهيوني أهم مصدر للتهديدات الأمنية على مستوى المنطقة.

واستمر بالقول: إن الكيان الصهيوني يهدف الى ضمان أمنه بثمن المساس بأمن سائر اللاعبين الإقليميين وان دعم الغرب وأميركا لهذا الكيان وفرض التهديدات والضغوط على بعض البلدان في المنطقة للمماشاة مع هذا الكيان وإقامة العلاقات معه تعد من العقبات التي تحول دون التغلب على التهديدات في المنطقة.

وأردف: ان نظرية الأمن الإيراني قائمة على نظرية الدفاع والردع ونحن نعتقد بأن ضمان الأمن في المنطقة لا يتسنى إلا عن طريق مساهمة كافة بلدان المنطقة لا القوى الأجنبية. وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعد من اللاعبين ذوي الأهمية البالغة في المنطقة التي تؤثر على إعادة الترتيب الأمني.

وصرح: اليوم وحتى البلدان التي تنظر الى الجماعات الإرهابية كمجرد ذريعة للضغط على منافسيها، إنتهت الى هذه النتيجة ان هذا الأسلوب من السياسة من شأنه أن يخاطر بأمنها على الأمد البعيد. وان إنتقال المنطقة الى مرحلة ما بعد داعش، وضرورة إعادة الترتيب الأمني تقوم على آراء ومطالبات كافة أصحاب الرأي واللاعبين الإقليميين وهو أمر لا مفر منه ونظرا لتفاقم التحديات الأمنية في المنطقة على البلدان تغيير تصرفاتها والتسليم للواقع القائم.