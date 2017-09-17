أعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد علي حاجي زادة، عن النجاح في إختراق مراكز السيطرة والتحكم لقيادة الجيش الاميركي خلال السنوات الماضية مشيرا الى الحصول على وثائق من هذه المراكز سيشكل نشرها فضيحة للاميركيين.

وفي حوار مع التلفزيون الايراني، مساء الجمعة، قال حاجي زادة: لقد حصلنا على وثائق تكشف عن سلوك الاميركان في العراق وسوريا ونعلم ماذا فعل الامريكان هناك وكيف دعموا داعش.

واضاف: لو سُمح لنا بنشر هذه الوثائق فان ذلك سيشكل فضيحة أكبر للاميركان.

واوضح حاجي زادة ان الحرس الثوري تحوّل اليوم الى قدرة كبيرة على مستوى العالم واضاف: إن العالم أجمع ومن بينهم الاميركيون قَدِمُوا الى سوريا والعراق لتقسيم هذين البلدين ولكن ما حصل على الارض هو ما كانت تتطلع اليه ايران وانا لا أرى جيشا بالعالم يوازي الحرس الثوري.

وحول المزاعم عن فشل الضربة الصاروخية للحرس الثوري ضد مواقع داعش في سوريا، قال حاجي زاده: كانت لدينا طائرات مسيرة في سماء المنطقة وقد نشرنا المشاهد التي التقطت لحظة إصابة الصواريخ أهدافها بدقة عالية وان الخبراء العسكريين عرفوا من خلالها نجاح الضربات كما ان العدو غيّر سلوكه عقب هذه الضربات.

وعن حاملات الطائرات الاميركية في المنطقة، افاد حاجي زاده بان البوارج وحاملات الطائرات الاميركية كانت تزرع الرعب في السابق ولكنها تحولت اليوم الى اهداف في المتناول، وما نقوله ليس شيئا للدعاية.

واشار في جانب آخر الى ان الحرس الثوري نجح في صناعة (أب القنابل) أمام (أم القنابل الامريكية)، وقال: إن الصناعة الدفاعية وباقتراح من القوة الجوفضائية للحرس الثوري تمكنت من صنع قنبلة تزن 10 أطنان يمكن إلقاؤها بواسطة طائرة ايليوشن ولديها قدرة تخريبية كبيرة.

في سياق آخر اعتبر رئيس المكتب العسكري للقائد العام للقوات المسلحة، العميد محمد شيرازي، شن الحروب النيابية عبر تسخير امكانيات العالم الاسلامي، من مؤامرات الأعداء ضد الامة الاسلامية.

وفي كلمة له السبت ألقاها في مهرجان (مالك الاشتر) السابع لممثليات الولي الفقيه في الحرس الثوري، قال العميد شيرازي: لله الحمد انه في ضوء الامكانيات الكبيرة المتبلورة اليوم في القوات المسلحة قد إنطلقت مسيرة متنامية يجب إيصالها الى المستوى المنشود بجهود مضاعفة.

واكد العميد شيرازي ضرورة الدراسات الدقيقة مع رؤية للتهديدات المستقبلية للمبادرة والعمل كراصد يقظ وواع كي لا نُباغت من قبل العدو.

واشار الى الخبرات القيمة لمجموعة ممثليات الولي الفقيه في الحرس الثوري في مختلف القضايا ومنها الرقي بالقيم المعنوية للكوادر وتعزيز التوعية والبصيرة واضاف: إن هذه الخبرات القيمة اليوم قد وضعت تحت تصرف سائر القوات المسلحة كإنموذج مثمر وحتى انه بالإمكان الإستفادة منها على صعيد المجتمع.

واعتبر العميد شيرازي شن الحروب النيابية عبر تسخير إمكانيات العالم الاسلامي من مؤامرات الاعداء ضد الامة الاسلامية واضاف: رغم كل مؤامرات وخبث الاعداء في تقديم صورة متسمة بالعنف عن الاسلام والاجراءات الواسعة عبر استخدام جميع الادوات والطاقات والاساليب ضد جبهة المقاومة، فان الحرس الثوري بدعمه وتواجده الإستشاري في نصرة جبهة المقاومة قد أدى الى رفعة وفخر ايران الاسلامية في العالم.