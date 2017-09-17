* بثينة شعبان: الحكومة السورية ستقاتل أي قوة بما في ذلك المدعومة من امريكا

ذكر مصدر مطلع في حديثة لوكالة (نوفوستي) الروسية أن مجموعة من الدواعش قد إستسلمت لعناصر الجيش السوري في دير الزور يوم السبت، دون أن يفصح عن عدد الدواعش المأسورين لضرورات السرية.

وأشار المصدر إلى أن إستسلام الدواعش جاء في أعقاب تحرير الجيش السوري والقوات الحليفة له منطقتي سردا وتل الكروم في إطار فك الحصار عن دير الزور التي قبعت تحت سيطرة (داعش) طيلة ثلاث سنوات.

وذكر المصدر بأن من تبقّى من عناصر (داعش) والزمر المنضوية تحت رايته، قد دحروا من دير الزور إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات وأنهم صاروا على مسافة 5 إلى 7 كيلومترات عن أطراف المدينة التي إقتحمها الجيش السوري مدعوما من الطيران الحربي الروسي مطلع الشهر الجاري.

وفي هذه الأثناء، أفادت الأنباء الواردة من دير الزور بإستمرار تقدم الجيش في محيط قرية الجفرة المحاذية للمدينة ويعتزم فك طوق المسلحين وصولا إلى الفرات، فيما يستميت الدواعش في الدفاع عن مواقعهم هناك للحفاظ على خطوط إسنادهم الممتدة بمحاذاة الفرات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحافي إن الجيش السوري عبر بالفعل النهر، مضيفة: بعد انتصار كبير قرب دير الزور يواصل الجيش السوري طرد إرهابيي داعش من المناطق الشرقية من البلاد.

وتابعت زاخاروفا: لقد تم تحرير ضواحي هذا المركز الإقليمي، ونجحت وحدات متقدمة من الجيش السوري في عبور الفرات وتتخذ مواقع على الضفة الشرقية، دون أن تحدد الموقع.

مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان أعلنت بدورها أن الحكومة السورية ستقاتل أي قوة بما في ذلك قوات تدعمها الولايات المتحدة، من أجل استعادة السيطرة على كامل البلاد.

وأضافت شعبان في مقابلة مع قناة (المنار) اللبنانية: سواء كانت قوات سوريا الديمقراطية أو داعش أو أي قوة أجنبية غير شرعية موجودة في البلد تدعم هؤلاء فنحن سوف نناضل ونعمل ضد هؤلاء إلى أن تتحرر أرضنا كاملة من أي معتد.

ورأت مستشارة الأسد أن الأمر لن يتحقق بين عشية وضحاها، واصفة ما قالته بأنه (الخطة الاستراتيجية)، ونافية بذلك تكهنات عن أن القرارات العسكرية لواشنطن وموسكو هي التي ستحدد مصير سوريا.

يذكر أن محافظة دير الزور هي آخر موطئ قدم أساسي لداعش في سوريا والعراق. وهي غنية بالنفط ويقسمها نهر الفرات وتتاخم الحدود العراقية.

هذا وقامت طائرات القوات الجوية الروسية بتدمير ثلاثة مصانع دبابات في سوريا. وأوضح ألكسندر لابين، رئيس أركان القوات الروسية -التي تساعد الجيش السوري في حربه ضد الإرهاب- أنّ المصانع التي تم تدميرها كانت تنتج دبابات لعمليات انتحارية ينفذها إرهابيو تنظيم (داعش).

وفي حديث للصحفيين، بيّن لابين أنّ الدبابة الانتحارية هي دبابة (تي-55) أو (تي-62) تحوي ألغاماً مضادة للدبابات ومادة التروتيل ونترات الأمونيوم.

وعندما تنفجر الدبابة الانتحارية تقضي على نفسها، وعلى كل ما هو حولها في دائرة يبلغ نصف قطرها 300 متر.

وكانت المصانع المدمرة تقع في منطقة أكربات في محافظة حماة، وفي مدينتي دير الزور والسخنة.