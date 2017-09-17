أكد سادن المرقد المقدس للإمام الخميني (رض)، حجة الإسلام سيد حسن الخميني، إن قائد الثورة الإسلامية شدد دوماً على الوحدة في العالم الإسلامي، مشيراً الى إنه لو كانت هناك وحدة حقيقية في الأمة الإسلامية لما حدثت جرائم في ميانمار.

وأفاد تقرير لإرنا السبت، إن السيد حسن الخميني إلتقى خلال زيارة له الى البوسنة والهرسك كلا من العضو المسلم في المجلس الرئاسي في البوسنة باقر عزت بغوفيج، ورئيس الجمعية الإسلامية حسن كافازوفيج.

وخلال لقاء السيد حسن الخميني بباقر عزت بغوفيج تحدث الأخير عن الحب الذي يكنه مسلمو البوسنة للإمام الخميني الراحل مرحباً بزيارة نجل الإمام الخميني الى هذا البلد.

كما شدد على المشتركات الكثيرة بين الشعبين الإيراني والبوسني، مثمناً المساعدات والدعم الذي تقدمه إيران للبوسنة.

وأعرب عن رغبة بلاده لتطوير العلاقات مع إيران في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب رئيس الجمعية الإسلامية البوسنية، حسن كافازوفيج، عن تقديره لدعم إيران حكومة وشعباً للشعب المظلوم في البوسنة في فترة الحرب وقال: إن الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني هي دوماً ملهمة للشعب المسلم في البوسنة ولقد تعلم الشعب البوسني منها درس المقاومة والصمود في فترة الحرب.

وأعتبر إن استضافة نجل الإمام الخميني هي فخر لمسلمي البوسنة داعياً قائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني الى مواصلة تقديم الدعم للبوسنة.

من جانبه شرح السيد حسن الخميني خلال لقاءاته أفكار الإمام الخميني الراحل المتعلقة بالوحدة الإسلامية وحل الاختلافات بين الشيعة والسنة، مشيراً الى أن قائد الثورة الإسلامية هو أيضا ًيؤكد دوماً على ضرورة الوحدة والتضامن في العالم الإسلامي لافتاً إنه وفي حال كانت هناك وحدة حقيقية في الأمة الإسلامية لما حدثت جرائم في ميانمار.