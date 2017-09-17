أعلن السفير الروسي لدى طهران عن الغاء تأشيرات السياحة بين روسيا وايران قريبا.

وقال لوان جاغاريان خلال لقائه محافظ مازندران (شمال) في مدينة ساري (مركز المحافظة) ان هذه الخطوة تأتي في اطار الاتفاق الذي توصل اليه رئيسا البلدين معبرا عن اعتقاده بان يتم العمل بذلك حتى نهاية العام الميلادي الجاري (2017) على ابعد تقدير.

من جانبه، عبر محافظ مازندران خلال هذا الإجتماع عن إرتياحه لتطوير العلاقات السياسية والتجارية مع روسيا قائلا ان هذه العلاقات يمكن تطويرها على مستوى المحافظات ايضا.

وأضاف ربيع فلاح جلودار، ان مازندران تتمتع بالعديد من الأرضيات الاقتصادية والتجارية ولديها من الموارد الطبيعية مايؤهلها لتكوين علاقات أوسع مع موسكو والمحافظات الروسية الأخرى.