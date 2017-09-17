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رقم الخبر: 202932 تاريخ النشر: أيلول 16, 2017 الوقت: 18:01 الاقسام: رياضة  
ايران تتغلب على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد
ضمن بطولة كأس الابطال 2017 بكرة الطائرة المقامة في طوكيو

ايران تتغلب على اليابان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد

تغلب منتخب ايران على نظيره الياباني بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد يوم السبت، وذلك في اطار منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس الابطال للكرة الطائرة المقامة في مدينة اوساكا اليابانية.
حقق المنتخب الايراني بالكرة الطائرة فوزاً ثميناً على نظيره الياباني وذلك ضمن بطولة كأس الابطال الكبرى 2017 المقامة في اليابان، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
امتازت المباراة بالندية والحماسة وقد حقق الفريق الياباني فوزه في الشوط الاول 25-21 وذلك بدعم جماهيري كبير بلغ 10 الاف متفرج، بينما تمكن الفريق الايراني من الفوز في أشواط المباراة الثلاثة على التوالي وحسب الترتيب الاتي:
(25 – 19، 25 – 21، 25 – 14).
وبهذا الفوز صعد رصيد ايران الى 7 نقاط وتبوأت المركز الثالث في الترتيب الى أن تلاقي فرنسا بطلة أوروبا غدا الاحد.
وأستهلت ايران البطولة بالفوز على ايطاليا 3-2 والولايات المتحدة 3-2 فيما خسرت الجمعة امام البرازيل صفر- 3.
يذكر أن النسخة الخامسة من كأس الابطال 2017 للكرة الطائرة تشارك فيها اليابان (المضيف) وفرنسا والبرازيل والولايات المتحدة وايطاليا وايران.
 
 
هذا واختير اللاعب رقم 10 في الفريق الايراني امير غفور كأفضل لاعب في هذه المباراة بحصوله على 23 امتيازاً. 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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