تغلب منتخب ايران على نظيره الياباني بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد يوم السبت، وذلك في اطار منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس الابطال للكرة الطائرة المقامة في مدينة اوساكا اليابانية.

ضمن بطولة كأس الابطال 2017 بكرة الطائرة المقامة في طوكيو

حقق المنتخب الايراني بالكرة الطائرة فوزاً ثميناً على نظيره الياباني وذلك ضمن بطولة كأس الابطال الكبرى 2017 المقامة في اليابان، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

امتازت المباراة بالندية والحماسة وقد حقق الفريق الياباني فوزه في الشوط الاول 25-21 وذلك بدعم جماهيري كبير بلغ 10 الاف متفرج، بينما تمكن الفريق الايراني من الفوز في أشواط المباراة الثلاثة على التوالي وحسب الترتيب الاتي:

(25 – 19، 25 – 21، 25 – 14).

وبهذا الفوز صعد رصيد ايران الى 7 نقاط وتبوأت المركز الثالث في الترتيب الى أن تلاقي فرنسا بطلة أوروبا غدا الاحد.