حقق المنتخب الايراني بالكرة الطائرة فوزاً ثميناً على نظيره الياباني وذلك ضمن بطولة كأس الابطال الكبرى 2017 المقامة في اليابان، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
امتازت المباراة بالندية والحماسة وقد حقق الفريق الياباني فوزه في الشوط الاول 25-21 وذلك بدعم جماهيري كبير بلغ 10 الاف متفرج، بينما تمكن الفريق الايراني من الفوز في أشواط المباراة الثلاثة على التوالي وحسب الترتيب الاتي:
(25 – 19، 25 – 21، 25 – 14).
وبهذا الفوز صعد رصيد ايران الى 7 نقاط وتبوأت المركز الثالث في الترتيب الى أن تلاقي فرنسا بطلة أوروبا غدا الاحد.
وأستهلت ايران البطولة بالفوز على ايطاليا 3-2 والولايات المتحدة 3-2 فيما خسرت الجمعة امام البرازيل صفر- 3.
يذكر أن النسخة الخامسة من كأس الابطال 2017 للكرة الطائرة تشارك فيها اليابان (المضيف) وفرنسا والبرازيل والولايات المتحدة وايطاليا وايران.
هذا واختير اللاعب رقم 10 في الفريق الايراني امير غفور كأفضل لاعب في هذه المباراة بحصوله على 23 امتيازاً.